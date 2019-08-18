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TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altınordu: 0

TFF 1.

18 Ağustos 2019 Pazar 18:37
TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Hatayspor-Altınordu karşılaşması, Hatayspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


21. dakikada Altınordu’nun atağında Hüseyin Atakan Üner’in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Anıl Koç’un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.


41. dakikada ceza sahası içine giren Anıl Koç’un pasında topla buluşan Okan Derici’nin kötü vuruşunda top kalecide kaldı.


42. dakikada Hatayspor atağında ceza sahası dışında havadan gelen topa vuran Sadi Karaduman’ın sert şutunda top direkten döndü.


75. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Anıl Koç’un pasında topla buluşan Ersel Aslıyüksek’in şutunda top üst direkten geri döndü.


80. dakikada Furkan Şeker’in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner Hüseyin Bağ’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Hasan Hüseyin Tetik xx,


Hatayspor: Akın Alkan xx, Kubilay Sönmez xx, Aabıd Rayane xx, Mirkan Aydın xxx (Soner Örnek dk. 90+3 ?), Selim Ilgaz xx (Hamza Gür dk. 74 xx), Gökhan Karadeniz xx (Helder J. Barbosa dk. 77 xx), Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker xx, Yusuf Abdioğlu xx, Caner Hüseyin Bağ xxx


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Buğra Temel, Idır Quali


Teknik Direktör: İlhan Palut


Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Ravil Tagir xx, Anıl Koç xx, Oğulcan Ülgen xx (Burak İnce dk. 88 ?), Muhammed Mert xx, Hüseyin Atakan Üner xx (Ersel Aslıyüksek dk. 75), Egehan Gök xx (Berkay Samancı dk. 70 xx), Kerim Alıcı xx, Okan Derici xx, Sinan Osmanoğlu xx


Yedekler: Ali Emre Yanar, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Musa Caner Aktaş


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gol: Caner Hüseyin Bağ (dk. 80) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Hatayspor)

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 18:37
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