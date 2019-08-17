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TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Bursaspor: 1(Maç sonucu)

TFF 1.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:23
TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Bursaspor: 1(Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in ilk haftasında ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Bursaspor’u ağırladı. Mücadele İstanbul ekibinin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


8. dakikada savunmanın hatalı pasında top Emirhan’da kaldı. Emirhan’ın ceza alanı içine çevirdiği topta Kubilay’ın dengesiz vuruşu yandan auta çıktı.


12. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Burak’ın şutunu kaleci Aykut son anda kornere çeldi.


13. dakikada gelişen Karagümrük kontratağında Erkan’ın pasını alan Darri, Latovlevici’yi çalımlayarak ceza alanı içine girdi ve yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0


45+1. dakikada gelişen Karagümrük atağında orta sahada topla buluşan Emeghara, Ozan İsmail’in müdahalesiyle yerde kaldı. Ozan, hakem Kutluhan Bilgiç tarafından ikici sarı kartın sonunda kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.


48. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Kubilay’ın ortasıyla arka direkte buluşan Emirhan Aydoğan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1


51. dakikada Emeghara’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Erkan’ın şutunu kaleci Aykut kolaylıkla kontrol etti.


65. dakikada sağ köşeden Erkan’ın kullandığı kornerde Abdülhamit’in şutunda altı pasta oluşan karambolü Bursa savunması son anda uzaklaştırdı.


76. dakikada Silva’nın ceza alanı içine çevirdiği topla arka direkte buluşan Emeghara, yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1


82. dakikada Bursaspor kalecisi Ataberk’in hatasında topu kapan Silva, önce kaleciyi çalımladı. Ardından çizgiye inerek çevirdiği topta Emeghara, meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 3-1



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökhan Memişoğlu xx, Sezgin Çınar xx


Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Ramazan xxx, Hamit xx, Barış Başdaş xxx, Alparslan xxx, Sabo xx, Arif xx (Silva Rojas, dk. 61 xx), Barış Özbek xxx (Efe dk. 90+1 ?), Erkan Zengin xxx, Darri xxx (Mervan dk. 66 x), Emeghara xxxx


Yedekler: Murat, Sosseh, Turgut Doğan, Fatih, Bülent


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Bursaspor: Ataberk xx, İsmail xx, Sedat xx, Rüştü xx, Latovlevici xx, Atanasov xx, Emirhan xxx, Burak xx (Shehu dk. 79 ?), Onur xx, Ozan İsmail xx, Kubilay xx (Ali dk. 77 x)


Yedekler: Canberk, Enes, Furkan, Batuhan, Eren


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Darri (dk. 13), Emeghara (dk. 76 ve 82) (F.Karagümrük), Emirhan (dk. 48) (Bursaspor)


Kırmızı kart: Ozan İsmail (dk. 45+1) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Alparslan, Barış (Karagümrük), Kubilay, İsmail (Bursaspor)

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:23
  1. doğa

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