TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Bursaspor: 2 TFF 1.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Eskişehirspor sahasında Bursaspor’a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Cemali Sertel’in yerden açtığı ortada Emre Güral topa dokunamadı.

23. dakikada defansın hatası sonucu topla buluşan Emre Güral, sağ ayağı ile çektiği şutta kaleciyi geçemedi.

35. dakikada Furgan Polat’ın ceza sahası yayından yerden çektiği şut, çerçeveyi bulmadı.

45. dakikada Cemali’nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Güral, meşin yuvarlağı üstten dışarı yolladı.

55. dakikada Issah’ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Milinkovic, topu oyun alanının dışına gönderdi.

61. dakikada Milinkovic’in kullandığı serbest vuruşta Erdal Akdari’nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

73. dakikada kaleci Ekrem’in boşa çıkması sonucunda oluşan karambolde Kubilay’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada Jesse’nin ortasına yükselen Milinkovic kaleciyi geçemedi.

90. dakikada Cüneyt’in açtığı ortaya gelişine vuran Latovlevici, topu ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kemal Mavi xx, Murat Altan xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Emre Güral xx, Sezgin Coşkun xxx, Jesse xx, Kamal Issah xx, Mehmet Özcan xxx (İbrahim Sissoko dk. 78 xx), Erdal Akdari xxx, Bedirhan Altunbaş xxx, Furgan Polat xx (Kıvanç Karakaş dk. 60 xx)Marko Milinkovic xx, Cemali Sertel xx (Ferhat Kiraz dk. 80 x)

Yedekler: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tolga Yakut, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak xx, Atanasov xx, Kubilay Kanatsızkuş xxx (Cüneyt Köz dk. 76 x), Abdulahı Shehu x (Ramazan Keskin dk. 69 xx), Latovlevici x, Recep Aydın x (Ali Akman dk. 25),İsmail Çokçalış x, Sedat Dursun x, Rüştü Hanlı xx

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Aykut Akgün, Musa Araz, Enes Kayar, Çağatay Yılmaz, Ahmet Furkan Özcan, Ozan İsmail Koç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 73), Latovlevici (dk. 90) (Bursaspor)

Sarı kart: Ramazan Keskin (Bursaspor)

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