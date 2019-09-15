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TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1

Bursaspor TFF 1.

15 Eylül 2019 Pazar 18:45
TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1

Bursaspor TFF 1. Lig’in 4. haftasında Osmanlıspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle bitti.



Maçtan dakikalar


3. dakika Kubilay’ın etkili getirdiği topla buluşan Igor, topu arka direkte Burak Kapacak ile buluşturdu. Kapacak’ın bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Mele çeldi.


18. dakikada Shehu’nun ortasında Burak Altıparmak altıpas içindeki kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.


28. dakikada Emirhan Aydoğan’ın sol kanattan içeriye gönderdiği topa Kubilay etkili vursa da, kaleci Mele topu sağından çelmeyi başardı. Kaleciden seken topu Abdullahi Shehu topu tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0


45+1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Burak Kapacak’ın güzel vuruşunu kaleci Mele çıkardı. Kaleciden dönen topu Kubilay Kanatsızkuş altıpas içinde ağlara yolladı. 2-0


83. dakikada sol kanattan Amer Aşık’ın ortasında ön direkte Erdem Çetinkaya kafaya meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1


89. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Beykan Şimşek, kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Beykan’ın yerden vuruşunu kaleci Çağlar kurtararak mutlak golü önledi.


90+3. dakikada sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Ramazan Keskin’in vuruşunda top filelere gitti. 3-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Emre Molak xx, Mehmet Kapluhan xx, Seyfettin Ünal xx


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Abdullahi Shehu xxx, Cüneyt Köz xx, Rüştü Hanlı xx, Iasmin Latovlevici xx, Aykut Akgün xx, Burak Kapacak xxx, Burak Altıparmak xx (Ramazan Keskin dk. 80 ?), Emirhan Aydoğan xx, Igor Wanderson da Silva xxx (Özer Hurmacı dk. 70 xx), Kubilay Kanatsızkuş xx (Yevgen Seleznov dk. 87 ?)


Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atasanov,Ali Akman, Selçuk Şahin, Musa Araz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Osmanlıspor: Castanero x, Oğuz Yıldırım xx, Mehmet Yiğit xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Jovan Blagojevic xx (Barış Zeren dk. 46 xx), Hasan Kılıç xx, Eric Ayuk Mbu xx, Beykan Şimşek xx, Okan Deniz xx (Erdem Çetinkaya dk. 79 ?), Mertan Caner Öztürk x (Tamer Aşık dk. 67 x)


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin


Teknik Direktör: Turan İnce


Goller: Abdullahi Shehu (dk. 28), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 45+1), Ramazan Keskin (dk. 90+3) (Bursaspor), Erdem Çetinkaya (dk. 83) Osmanlıspor


Sarı kartlar: Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Eric Ayuk Mbu, Mehmet Yiğit, (Osmanlıspor)

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:45
  1. doğa

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