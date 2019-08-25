TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Akhisarspor: 1 Bursaspor, TFF 1.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 2. haftasında sahasında Akhisarspor’u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Atanasov’un pasında ceza sahası içerisinde buluşan Ali Akman’ın şutunu kaleci son anda direk dibinden kornere tokatladı.

28. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kubilay’ın şutunu kaleci Gökhan çıkarttı. Dönen topu iyi takip eden Ali Akman, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Emirhan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Gökhan son anda köşeden kornere çeldi.

40. dakikada Emirhan’ın sağ kanattan kullandığı kornerde Atanasov’un kafa vuruşu direğin hemen dibinden auta çıktı.

51. dakikada Burak’ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay, müsait durumdaki Emirhan’a topu çıkarttı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

76. dakikada Burhan’ın Atanasov’un müdahalesiyle yer kalmasıyla müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada Burhan’ın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Orkun Aktaş xx, Ali Can Alp xx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, İsmail Çokçalış xxx, Sedat Dursun xx, Rüştü Hanlı xx, Onur Atasayar xx, Jani Atanasov xx, Abdullahi Shehu xxx (Ramazan Keskin dk. 72 xx), Burak Kapacak xxx, Emirhan Aydoğan xxx, Ali Akman xxx (Iasmin Latovlevici dk. 65 xx), Kubilay Kanatsızkuş xx (Enes Kayar dk. 88 ?)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ahmet Furkan Özcan, Butahan Kör, Eren Güler

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Tolga Ünlü xx, Uğur Arslan Kuru xx, Alperen Babacan x, Kadir Keleş xx, Rajko Rotman x (Çekdar Orhan dk. 56 x), Aykut Çeviker xx, Onur Ayık x (Bertuğ Bayar dk. 46 xx), Burhan Eşer xx, Erhan Çelenk xx, İrfan Hadzic x (Ergin Keleş dk. 63 xx)

Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Avdija Vrsajevic, Musa Nizam, Onur Akdeniz, Yavuz Serkan Özbakan, Ali Kaan Güneren

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Ali Akman (dk. 28), Emirhan Aydoğan (dk. 51) (Bursaspor), Burhan Eşer (dk. 77) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Çekdar Orhan (dk. 80) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), İrfan Hadzic, Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Akhisarspor)

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