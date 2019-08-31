TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Boluspor: 0 (Maç sonucu) TFF 1.

TFF 1. Lig 3. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

9. dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan sert vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

33. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon’a sert müdahalede bulunan Hasan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. BB Erzurumspor sahada 10 kişi kaldı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cumali sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

51. dakikada İbrahim Akdağ’ın pasına hareketlenen Rashad Muhammed sol çaprazdan sert vurdu top yan ağlarda kaldı.

53. dakikada İbrahim’in pasında ceza sahası içeresinde topla buluşan Oltan iyi vuramadı top yandan dışarı gitti.

62. dakikada hızlı gelişen atakta Rashad Muhammed çalımlarla ilerleyerek ceza sahası içerisinde ki Taylan’ı gördü. Müsait pozisyondaki Taylan’ın şutu kalecide kaldı.

76. dakikada Obertan’la paslaşan Taylan ceza yayı üzerinde ki İbrahim’i gördü. Topla bulaşan İbrahim sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol xx, Cemal Alpay xx, Murat Şener xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Hasan x, Mücahit xx, Batuhan xx, Cenk Ahmet xxx, İbrahim xx, Emre xx (Scuk dk. 83 ?), Osman xx, Murat xxx (Obertan dk. 68 xxx), Rashad Muhammed xxx, Oltan xx (Taylan dk. 61 xxx)

Yedekler: Kayacan, Gökhan, Sefa, Ba, Pote, Cem

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Boluspor: Yavuz xx, İsmail xx, Sincere Seth xx, Hayrullah xx, Ümit xx, Cumali xx, Bilal xx (Şuhukurov dk. 65 xx), Gökhan xx (Mustafa Altıntaş dk. 81 ?), Dodo xx, Mustafa Durak xx (Mustafa Eskihellaç dk. 73 xx), Poepon xx

Yedekler: Sabri, Fethi, Burak, Erkan, Batuhan

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: İbrahim Akdağ (dk. 76) (BB Erzurumspor )

Kırmızı Kart: Hasan Hatipoğlu (dk. 33) (BB Erzurumspor )

Sarı Kartlar: Yusuf Emre Gültekin, Osman Çelik, İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor), Gökhan (Boluspor)

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