TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 TFF 1.

TFF 1. Lig’in 2. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan Rashad Muhammed’in ortasında ceza sahası içinde İbrahim Akdağ’ın şutu kaleci Vukovic’de kaldı.

14. dakikada Celal Emir’in ortasında Rahmi Anıl’ın şutunu kaleci Sehic çeldi, dönen topla buluşan Foxi’nin vuruşu üstten auta çıktı.

31. dakikada Murat Uçar’ın ortasına Rashad Muhammed’in sert şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.

38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi’nin pasında Rahmi Anıl topu ağlara gönderdi. 1-0

68. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza sahasına gelen ortaya Taylan Antalyalı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti

77. dakikada Foxi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

88. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Hasan Hatipoğlu kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xx, Deniz Turgut xx, Veli Karakaya xx

Balıkesirspor: Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Kağan Kayalı xx, Oğuzhan Çapar xxx, Doğa İşeri xxx, Serdar Güncü xx, Furkan Çil xxx (Görkem Fidan dk. 78 ?), Foxi xxx (İbrahim Burak dk. 84 ?), Berkay Aykurt xx (Emirhan Çakır dk. 71 x), Celal Emir xxx, Rahmi Anıl xxx

Yedekler: Asil Kaan, Alperen Erdinç, Çağatay Vatan, Ahmet Tekin

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehiç xx, Mücahit Albayrak xx, Hasan Hatipoğlu xx, Hasan Batuhan xx, Mehmet Murat Uçar xx (Cenk Ahmet dk. 63 x), İbrahim Akdağ xx, Osman Çelik xx (Yusuf Emre dk. 72 x) Taylan Antalyalı xx, Rashad Muhammed xx (Sunu dk. 46 xx), Emrah Başsan xx, Pote xx

Yedekler: Hasan Cambazoğlu, Jasmin Scuk, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Sefa Akgün, Cem Barlık

Teknik Direktör: Uğur Bayarslan

Goller: Rahmi Anıl (dk. 38), Foxi (dk. 77) (Balıkesirspor), Hasan Hatipoğlu (dk. 88) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: İbrahim Burak (dk. 90+1) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Okan Alkan (Balıkesirspor), İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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