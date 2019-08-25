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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

TFF 1.

25 Ağustos 2019 Pazar 00:10
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig’in 2. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


4. dakikada sağ kanattan Rashad Muhammed’in ortasında ceza sahası içinde İbrahim Akdağ’ın şutu kaleci Vukovic’de kaldı.


14. dakikada Celal Emir’in ortasında Rahmi Anıl’ın şutunu kaleci Sehic çeldi, dönen topla buluşan Foxi’nin vuruşu üstten auta çıktı.


31. dakikada Murat Uçar’ın ortasına Rashad Muhammed’in sert şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.


38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi’nin pasında Rahmi Anıl topu ağlara gönderdi. 1-0


68. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza sahasına gelen ortaya Taylan Antalyalı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti


77. dakikada Foxi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0


88. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Hasan Hatipoğlu kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Burak Şeker xx, Deniz Turgut xx, Veli Karakaya xx


Balıkesirspor: Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Kağan Kayalı xx, Oğuzhan Çapar xxx, Doğa İşeri xxx, Serdar Güncü xx, Furkan Çil xxx (Görkem Fidan dk. 78 ?), Foxi xxx (İbrahim Burak dk. 84 ?), Berkay Aykurt xx (Emirhan Çakır dk. 71 x), Celal Emir xxx, Rahmi Anıl xxx


Yedekler: Asil Kaan, Alperen Erdinç, Çağatay Vatan, Ahmet Tekin


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehiç xx, Mücahit Albayrak xx, Hasan Hatipoğlu xx, Hasan Batuhan xx, Mehmet Murat Uçar xx (Cenk Ahmet dk. 63 x), İbrahim Akdağ xx, Osman Çelik xx (Yusuf Emre dk. 72 x) Taylan Antalyalı xx, Rashad Muhammed xx (Sunu dk. 46 xx), Emrah Başsan xx, Pote xx


Yedekler: Hasan Cambazoğlu, Jasmin Scuk, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Sefa Akgün, Cem Barlık


Teknik Direktör: Uğur Bayarslan


Goller: Rahmi Anıl (dk. 38), Foxi (dk. 77) (Balıkesirspor), Hasan Hatipoğlu (dk. 88) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Kırmızı kart: İbrahim Burak (dk. 90+1) (Balıkesirspor)


Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Okan Alkan (Balıkesirspor), İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:10
  1. doğa

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