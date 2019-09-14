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TFF 1. Lig: Altınordu: 4 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:08
TFF 1. Lig: Altınordu: 4 - Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Altınordu, sahasında Eskişehirspor’u 4-1’lik farklı skorla geçerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. İzmir ekibinde iki penaltı kurtaran kaleci Erhan, galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Egehan’ın pasıyla ceza sahasına sokulan Anıl’ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.


8. dakikada Berkay’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa kafayla dokunan Sinan, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


16. dakikada Ali Mert’in ceza sahası içinde Emre’ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Eskişehirspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Emre’nin kullandığı penaltıyı kaleci Erhan çıkardı.


21. dakikada Altınordu savunma arkasına atılan topla kaleci Erhan kafasıyla topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Sissoko, boş kaleye şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı.


23. dakikada Berkay’ın kornerden doldurduğu topa müsait pozisyonda kafayı vuran Kerim, meşin yuvarlağı direğin dibinden auta yolladı.


26. dakikada Cemali soldan kesti, kale önünde Emre’nin vurduğu kafa vuruşunda kaleci Erhan topu direğin dibinden kornere çeldi.


38. dakikada Milinkovic’in şutunda top ceza sahasında Oğulcan’ın eline çarpınca hakem Eskişehirspor lehine ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Sissoko’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Erhan bir kez daha gole izin vermedi.


59. dakikada Sissoko’nun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Emre’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.


74. dakikada Sissoko’nun ara pasında topla buluşan Halil İbrahim, kaleci Erhan’ı geçip vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1


77. dakikada Atakan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Anıl’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1


80. dakikada topla beraber son çizgiye giren Atakan, kale önündeki Anıl’a çıkardı. Anıl da meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 3-1


82. dakikada Yasin’in ara pasında ceza sahasına giren Burak İnce, rakibin, geçip şutunu çıkardı ve ağları havalandırdı. 4-1



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Adnan Deniz Kayatepe xx


Altınordu: Erhan xxx, Kerim xx, Ravil xx, Sinan xxx, Ali Mert xx, Oğulcan xx, Egehan xx (Burak dk. 46 xx), Berkay xx (Yusuf Yalçın dk. 86 ?), Atakan xxx, Anıl xxx, Ersel xx (Yasin dk. 46 x)


Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Ufuk, Engin, Yalçın, Taha, Fatih


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Eskişehirspor; Ekrem xx, Bedirhan xx, Sezgin xx, Erdal xx, Cemali xx, Mehmet xx, Issah xx, Sissoko xx, Jesse xx, Milinkovic xx (Ferhat dk. 86 ?), Emre xx (İbrahim Halil dk. 63 xx)


Yedekler: Melih, Mevlüt, Tolga, Feyzi, Furgan, Tolga, Kıvanç, Talha


Teknik Sorumlu: Ergin Işık


Goller: Sinan (dk. 8), Anıl (dk. 77 ve 80), Burak (dk. 82) (Altınordu), İbrahim (dk. 74) (Eskişehirspor)


Kırmızı kart: Issah (dk. 76) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Ersel, Yasin (Altınordu), Erdal, Ekrem (Eskişehirspor)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:08
  1. doğa

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