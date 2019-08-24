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TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Fatih Karagümrük: 2

TFF 1.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:56
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Fatih Karagümrük: 2

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Altınordu sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:


2. dakikada savunmanın arkasında sağ çaprazda topla buluşan Erkan Zengin’in karşı karşıya pozisyondaki yerden vuruşunda top direkten döndü.


4. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Anıl Koç’un şutunda top kaleci Aykut Özer’in ayaklarından döndü.


33. dakikada kornerden gelen top Ersel Aslıyüksek’e çarparak ceza sahası dışına açıldı. Alparslan Erdem’in gelişine sert vuruşunda bir kez daha Ersel’e çarpan top yükseklik kazanıp filelere gitti. 0-1


38. dakikada Erkan Zengin ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye vurdu, direği sıyıran top auta gitti.


39. dakikada savunma arkasına gönderilen topa Muhammed Mert hamle yaptı ancak ceza sahası ön çizgisine kadar koşarak çıkan kaleci ayaklarıyla mutlak golü önledi.


40. dakikada sağ kanattan Erkan Zengin’in ortasında penaltı noktası üzerinde Emeghara’nın şutu üstten auta çıktı.


57. dakikada sağ çaprazdan Altınordu ceza sahasına sokulan Ramazan, kaleci Erhan’ın sağından topu ağlara yolladı. 0-2


71. dakikada Kahraman’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


80. dakikada Muhammed’in son çizgiden kale önüne çevirdiği pasta yaşanan karambolde topu önünde bulan Kemal meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Turgut Doman xx, Emrah Ünal xx, Hakan Karabalcık xx


Altınordu: Erhan xx, Kerim xx, Sinan xx, Ravil xx, Kahraman xx, Oğulcan xx, Egehan xx (Kemal dk. 62 x), Muhammed xx, Atakan xx (Engin dk. 74 x), Anıl xx, Ersel xx (Berkay dk. 46 x)


Yedekler: Ali Emre, Ali Mert, Yalçın, Caner, Onur


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Karagümrük: Aykut xx, Ramazan xx, Barış xx (Abdülhamit dk. 89 ?), Dobrovoljc xx, Alpaslan xx, Sabo xx, Arif xx, Barış Özbek xx, Erkan xx (Erdem dk. 87 ?), Darri xx (Turgut dk. 53 x), Emeghara xx


Yedekler: Murat, Sosseh, Efe, Rojas, Bülent


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Goller: Kemal (dk. 80) (Altınordu), Alpaslan (dk. 33), Ramazan (dk. 57) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Anıl, Oğulcan (Altınordu), Darri, Barış Özbek, Turgut, Aykut (Fatih Karagümrük)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:56
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