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TFF 1. Lig: Altay: 1 - Ümraniyespor: 3

TFF 1.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:02
TFF 1. Lig: Altay: 1 - Ümraniyespor: 3

TFF 1. Lig’in ilk hafta maçında Ümraniyespor’u konuk eden Altay, rakibine 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


17. dakikada kalesini terk eden Altay kalecisi Aydın’ın uzaklaştıramadığı topla buluşan Emircan’ın sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


22. dakikada ceza sahası dışından Paixao’nun sert şutunda kaleci Burak uzanarak topu son anda kornere yolladı.


51. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kappel, sert bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı uzak köşeden kaleye yolladı. 1-1


69. dakikada sol çaprazdan Altaylı Murat’ın orta şut karışımı vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.


81. dakikada Emircan’ın sağdan ortasında ceza sahası içinde Gimbert’in sert bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


90+5. dakikada Altay’ın kazandığı serbest vuruşta kaleci Aydın gol atma umuduyla kalesini terk edip rakip ceza sahasına yöneldi. Ümraniyespor kontratağında soldan ceza sahasına giren Gomis, topu boş kaleye gönderdi. 1-3



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Murat Erdoğan xx, Seyfettin Ünal xx, Cem Özbay xx


Altay: Aydın Bağ x, Abdülkerim Bardakçı x (Hüsamettin Yener dk. 89 ?), Erhan Kartal xx, Gençer Cansev x, Özgür Özkaya x, Deniz Vural xx, Andreas Tatos x (Mustafa Murat Uslu dk. 40 xx), Yılmaz Özeren x (Leandrinho dk. 46 xx), Anton Putsila xx, Leandro Kappel xx, Marco Paixao xx


Yedekler: Emre Koyuncu, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Merter Yüce, Helder


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vasco Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Alaaddin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Timur Temeltaş xx, Riad Nouri xx (Honore Gomis dk. 67 xx), Bahadır Taşdelen x (Bentley dk. 66 xx), Emircan Altıntaş xx, Serkan Göksu xx (Muhammed Gönülaçar dk. 71 x), Ghislain Gimbert xx


Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Yunus Emre Gedik, Ali Han Tunçer


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Emircan Altıntaş (dk. 17), Ghislain Gimbert (dk. 81), Honore Gomis (dk. 90+5) (Ümraniyespor), Leandro Kappel (dk. 51) (Altay)


Kırmızı kart: Özgür Özkaya (dk. 37) (Altay)


Sarı kartlar: Ghislain Gimbert, Tarık Tekdal, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:02
  1. doğa

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