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TFF 1. Lig: Altay: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.

01 Eylül 2019 Pazar 00:19
TFF 1. Lig: Altay: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Balıkesirspor’u konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


16. dakikada gelişen Altay atağında Tatos’un ceza sahası önünden şutunda kaleci Vukovic gole izin vermedi.


23. dakikada ev sahibinden yine Tatos’un ceza alanı dışından şutu Vukovic’te kaldı.


47. dakikada Balıkesirsporlu Furkan’ın kaleye gönderdiği şut auta çıktı.


53. dakikada gelişen Altay atağında Deniz’in sağ kanattan pasına yükselen Paixao’nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


90+3. dakikada Özgür sağ kanattan ortaladı, Paixao’nun kafayla indirdiği topu Abdülkerim tamamladı. 1-0



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Mehmet Ali Akkor xx


Altay: Emre Koyuncu xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Erhan Kartal xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Deniz Vural x (Hüsamettin Yener dk. 68 x), Helder xx, Andreas Tatos xx (Hakan Demirci dk. 81 ?), Anton Putsila xx (Yılmaz Özeren dk. 90+1 ?), Leandro Kappel xx, Marco Paixao xx


Yedekler: Aydın Bağ, Eren Erdoğan, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Kadir Yazıcı, Mustafa Murat Uslu, Adamu Alhassan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Balıkesirspor: Andrija Vukovic xx, Oğuzhan Çapar xx, Doğa İşeri xx, Okan Alkan xx, Kağan Kayalı xx, Celal Emir Dede xx, Furkan Çil xx, Foxi Kethevoama xx (Alperen Erdinç dk. 90+2 ?), Rahmi Anıl Başaran xx (Emirhan Çakır dk. 72 x), Serdar Güncü xx, Berkay Aykurt x (Mahatma Otoo dk. 58 x)


Yedekler: Asil Kaan Eryılmaz, Çağatay Vatan, Görkem Fidan, Ahmet Tekin


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Gol: Abdülkerim Bardakçı (dk. 90+3) (Altay)


Sarı kart: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:19
  1. doğa

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