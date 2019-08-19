TFF 1. Lig: Akhisarspor: 1 - Adanaspor: 0 TFF 1.

TFF 1. Lig ilk hafta maçında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u Burhan’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.



Maçtan dakikalar

19. dakikada gelişen Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Eren’in pasında Ronie’nin yerden çektiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.

26. dakikada Akhisarspor atağında Tolga’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bertuğ’un kafa vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Burhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada defansın müdahalesiyle arka direğe seken topu önünde bulan Vrsajevic’in sert şutu az farkla dışarı gitti.

32. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Burhan, Serdar’ın müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada Akhisarspor’un kazandığı penaltı atışı için topun başına geçen Rotman’ın vuruşunu kaleci Karacic kurtardı.

45+1. dakikada Burhan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği plase şutu kaleci kurtardı.

73. dakikada Kadir’in ceza sahasına yaptığı ortada Burhan’ın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

81. dakikada korneri paslaşarak kullanan Akhisarspor’da Tolga’nın ceza sahasına yaptığı ortada Adanasporlu futbolcunun elle müdahalesi sonucu hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı için topun başına geçen Burhan, topu filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye Stadı

Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Murat Şener xx

Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga xx, Cocalic xx, Alperen xx, Kadir xx, Aykut xx, Rotman x, Vrsajevic x (Erhan dk. 46 xx) Bjarnason xx (Çekdar Orhan dk. 58 x), Burhan xxx, Bertuğ x (Hadzic dk. 66 x)

Yedekler: Lukac, Halil Yeral, Eray Ataseven, Onur Ayık, Uğur Arslan, Ali Kaan, Göksu

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Adanaspor: Karacic xx, Serdar xx, Veli xx, İhsan xx, Özkan xx, Okan x (Serhat dk. 60 x), Bagayoko xx, Hakan xx, Ronie x (Utku dk. 51 x), Ahmet xx, Eren xx (Semir dk. 88 ?)

Yedekler: İsa, Evren, Enes, Abdulkadir

Teknik Direktör: Levent Eriş

Gol: Burhan (dk. 82 pen.) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Bjarnason, Alperen (Akhisarspor) Serhat, Eren, Veli (Adanaspor)

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