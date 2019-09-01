TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Altınordu: 0 TFF 1.

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Akhisarspor evinde konuk ettiği Altınordu ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

16. dakikada Burhan’ın pasıyla topla buluşan Hadzic sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hadzic topu fazla açınca kaleci Erhan topu kontrol etti.

36. dakikada Burhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet’in kafa vuruşunu çizgi üzerinde savunma engelledi.

62. dakikada Oğulcan’ın pasında sol kanatta topla buluşan Anıl, ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği plase şutu Gökhan uzaklaştırdı.

66. dakikada Aykut’un pasında ceza sahasında topla buluşan Muhammet, boş pozisyonda bulunan Burhan’ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan’ın şutunu Erhan, direk dibinde kornere çeldi.

74. dakikada Erhan’ın arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Muhammet’in şutunu kaleci Erhan güçlükle çıkardı.

84. dakikada Anıl’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ersel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye gönderdiği şut üstten auta çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Önder Yılmaz xx, Utku Tunavelioğlu xx

Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga x, Cocalic xx, Alperen xx, Kadir x, Aykut xx, Taha xx (Rotman dk. 85 ?), Burhan xx, Muhammet xx, Erhan x (Vrsajevic dk. 85 ?), Hadzic x (Ergin dk. 46 x)

Yedekler: Lukac, Halil, Bertuğ, Uğur, Onur, Yavuz

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Altınordu: Erhan xx, Kerim xx, Sinan xx, Tagir xx, Kahraman xx, Oğulcan xx, Hüseyin xx (Rüzgar dk. 73 x), Berkay xx (Yusuf dk. 88 ?), Burak xx (Egehan dk. 70 x), Anıl x, Ersel x

Yedekler: Ali Emre, Engin, Ali Mert, Onur Taha, Fatih

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kartlar: Cocalic, Aykut, Kadir, Alperen, Vrsajevic (Akhisar), Oğulcan (Altınordu)

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