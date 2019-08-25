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TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Eskişehirspor: 2

TFF.

25 Ağustos 2019 Pazar 23:58
TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Eskişehirspor: 2

TFF. 1. Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Eskişehirspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti.




Maçtan Dakikalar


11. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kazanan Eskişehirspor’da topun başına Milinkovic geçti.Milinkovic’in içeri ortasında, Adanaspor savunmasının arasından topa yükselen Emre Güral kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Kracic topu köşeden kornere çeldi.


14. dakikada Adanaspor’un sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Arabidze, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0


28. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Milinkovic’in pasında Jesse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


56. dakikada sağ kanattan korner kullanan Eskişehirspor’da Jesse, Adanaspor ceza sahasına yüksek bir top gönderdi. Kimsenin yükselmediği top, Ahmet Dereli’nin sırtına çarptı ve Adanaspor ağlarıyla buluştu. 1-2


67. dakikada sol kanattan çizgiye inen Eze’nin ortasında arka direkte Eren, meşin yuvarlağı fileere gönderdi. 2-2


87. dakikada Eze ceza sahası içinde kaleci Ekrem’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.


89. dakikada penaltı atışını kullanan Eze’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Alper Çetin xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ata Yıldırım xx


Adanaspor: Goran Karacic xx, Serdar Bingöl xx, Veli Kızılkaya x, Renan Diniz xx, Özkan Taştemur xx, Hakan Barış x, Okan Kurt x (Serhat Tunç dk. 64 x), Ahmet Dereli x, Giorgi Arabidze xxx (Roni dk. 80 ?), Moussa Bagayoko x (Eren Keleş dk. 60 xx), Emeka Eze xxx


Yedekler: İsa Doğan, İhsan Göktaş, Enes Akyol, Abdulkadir Özdemir, Utku Sen


Teknik Direktör: Levent Eriş


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, Mevlüt Çelik x, Sezgin Coşkun x, Cemali Sertel xx, Marko Milinkovic xxx (Ferhat Kiraz dk. 77 x), Kemal Issah xx, Mehmet Yıldırım x (Berkay Dabanlı dk. 90+ ?), Furgan Polat x (Ibrahim Sissoko dk. 60 x), Mehmet Özcan xx, Jesse Sekidika xxx, Emre Güral xx


Yedekler: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Talha Erdoğan, İbrahim Öner


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Emeka Eze (dk . 14), Eren Keleş (dk. 67), Emeka Eze (dk. 89 pen.) (Adanaspor), Jesse Sekidika (dk. 28), Ahmet Dereli (dk. 56 k.k. (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Serhat Tunç, Roni, Serdar Bingöl (Adanaspor), Marko Milinkovic, Furgan Polat, Emre Güral, Berkay Dabanlı (Eskişehirspor)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 23:58
  1. doğa

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