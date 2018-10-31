Yüksek lisans şartı neler? Tezsiz yüksek lisans nedir? Tezsiz yüksek lisans için ALES şart mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerin 4 yıl içinde tamamen değişeceğini söyledi. Selçuk, "Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" dedi. MEB Bakanı Ziya Selçuk’in açıklamaları ardından yüksek lisans konusuna araştırılmaya başlandı. Peki, tezsiz yüksek lisans nedir, yüksek lisans şartları neler?

Yüksek lisans, lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak ikiye ayrılır. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES'e girip yeterli puan almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine getirmek gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil puanı, lisans not ortalaması, ALES puanı ve mülakat puanı kriterleri ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında en az 55 ALES puanı şartı aranmaktadır. Bu YÖK tarafından belirlenen asgari ALES puanı şartıdır, üniversiteler daha yüksek ALES puanı isteyebilir.

Öğretmenlere yüksek lisans zorunlu mu oldu?

Tezli yüksek lisans şartı nedir?

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim’de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.