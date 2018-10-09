Teziyle Avrupa’ da ödül aldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu, ‘Engelli çocuk annelerinin fiziksel travmaları’ üzerine yazdığı yüksek lisans tezi ile ‘The ENPHE Master ThesisAvvard 2018” (ENPHE Yükseklisans Tezi Ödülü) adlı yarışmada en iyi 5 tez arasında yer aldı.

Konakoğlu, tez çalışmasını psikolojik, sosyal ve fiziksel yükler bakımından önemli bir risk grubunu oluşturan engelli çocuk anneleri üzerinde gerçekleştirdi. Üniversite yönetimi başarısından dolayı Konakoğlu’nu tebrik etti.