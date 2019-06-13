0553 313 94 23

Tezhip sergisi "Müzeyyen" sanatseverlerle buluştu

Ayşe Gülcan Özbalak ve öğrencilerinin yaklaşık 50 eserden oluşan "Müzeyyen" isimli sergisi, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açıldı

13 Haziran 2019 Perşembe 16:40
Tezhip sergisi "Müzeyyen" sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Tezhip sanatçısı Ayşe Gülcan Özbalak ve öğrencilerinin "Müzeyyen" isimli sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Özbalak'ın yanı sıra Ayşe Balıkçı, Semra Özerli, Canan Odabaşı, Zeynep Üstün, Tuğçe Özkara, Kübra Özkara ve Fatma Ulusoy'un eserlerinin yer aldığı sergi, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, açılışta yaptığı konuşmada, çok güzel ve naif bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Avdaviç, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda her yıl birçok sergi açtıklarına işaret ederek, "Bu tür sanatlarla uğraşanlar, güzel sanatların yanı sıra ahlaken de ruhen de davranış anlamında da çok daha üst seviyede oluyorlar. Ben bu tür faaliyetlerin toplumsal standardımızı sadece sanatsal anlamda değil, ahlaki ve davranışsal anlamda çok yukarıyla çektiğini görüyorum. Bunun için ziyadesiyle önemsiyorum. Bu sergilere hiçbir kar amacı gütmeden ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Gülcan Özbalak da serginin ismi olan "Müzeyyen"in, "bezenmiş, süslenmiş" anlamlarına geldiğini söyledi.

- Son gün 29 Haziran

Bu ismin tezhip sanatıyla birebir örtüştüğünü vurgulayan Özbalak, şunları kaydetti:

"Geleneksel sanatlarımızdan olan tezhip, uzun ve meşakkatli bir süreçte öğrenilmektedir. Bu eserlerin hepsi hat yazılarının etrafına ve sadece bir eser için tasarlanmıştır. Hiçbir tasarım asla ikinci bir eserde kullanılmamıştır. Bu yolda benimle sabırla yürüyen öğrencilerimle iftihar ediyorum. Bize çalışmak için yer veren, çalışmalarımızı destekleyen, bu serginin açılması fikrini ortaya atan ve yardım eden Münir Üstün'e de sonsuz teşekkür ederim."

Sergiye 11 eserle katılan öğrencilerden Zeynep Üstün ise 11 yıldır tezhiple ilgilendiğini belirterek, "Hep birlikte bir atölyede çalışıyoruz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Tasarımlarımızın tamamen özgün olmasına özen gösteriyoruz. Sipariş çalışsak bile başka bir işimizle aynı olmasını istemiyoruz. Çünkü bunun sanat olmadığını düşünüyoruz. Sanat dediğimiz özgündür ve tektir. Meşakkatli ama keyifli bir iş. Özellikle sergilerde aldığımız geri dönüşleri bizi daha da memnun ediyor." diye konuştu.

Yaklaşık 50 eserden oluşan "Müzeyyen" sergisi, 29 Haziran'a kadar görülebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:40
  1. Ayşe Gülcan Özbalak
  2. Tezhip

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaycuma Belediye Meclisinden tarihi kararlar
    1. Çaycuma Belediye Meclisinden tarihi..
    2. Özel Çocuklar yaz şenliklerindecoştu
    3. Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi..
    4. TFF'den Digiturk açıklaması
    5. Başkan Özlü “Tatil çocuklarımızın..
    6. Diyarbakır’da korkutan yangın
    7. Trabzon’da 20 günde 34 buluntu yeri..
    8. Eğitim Bir-Sen’den “2018-2019 Eğitim..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar, CHP..
    10. Seydikemer’de iki otomobil kafa kafaya..
    11. Mersin’de dolu yağışı meyve ve sebze..
    12. Deniz üstünde minder sandığı cisim 45..
    13. Düzce Belediyesi kaldırıma park..
    14. O hırsız tutuklandı
    15. Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı
    16. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde..
    17. Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü..
    18. Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul..
    19. Başkan Özlü, “560 vaadin hepsi yerine..
    20. Başkan Ergün Türkiye Belediyeler..
    21. ABD'li casus Brunson'dan flaş iddia!..
    22. Çalışmalar yayalar için başladı
    23. Ağrı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    24. Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması..
    25. AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?|..
    26. Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
    27. Bozüyük’lü öğrencilerden Pazaryeri..
    28. Ateizm Derneği'nden dikkat çeken ilan!
    29. Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret
    30. Fas'ta evleri mühürlenen İslami..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu