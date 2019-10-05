Tezgahta köpekbalığını gören vatandaşlar telefonlara sarıldı!
Bursa'da 2 metre uzunluğunda, 60 kg ağırlığındaki köpekbalığını gören vatandaşlar, telefonunu çıkarıp fotoğraf çekme yarışına girdi.05 Ekim 2019 Cumartesi 16:45
Bursa'nın İznik ilçesinde bir balıkçı, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor. Tezgahta sergilenen "camgöz" cinsi köpek balığını gören vatandaşlar, balıkla fotoğraf çektiriyor.
Balıkçı Ali Eken, ilk defa bir köpek balığını tezgahlarına koyduklarını söyledi. Köpek balığının, Marmara Denizi'nde yakalandığını belirten Eken, "Balığı satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımızın hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme şansı oldu." dedi.
Balığı görenlerin şaşırdığını dile getiren Eken, köpek balığının yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında olduğunu aktardı.
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