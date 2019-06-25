Tezgahların ilgi odağı Bilecik kirazı Bilecik’teki pazar tezgahlarında kilosu 10 TL’den satılan yerli kirazlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bilecik’teki pazar tezgahlarında kilosu 10 TL’den satılan yerli kirazlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar tezgahlarını renklendiren kiraz kilosu 10 TL’den satılmasına rağmen vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kirazın kilosunun 10 TL’den satılmasına rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten kiraz satıcısı Hasan Hüseyin Candar, “Bilecik tezgahlarına kiraz düşeli 1 buçuk ay oldu ,fakat vatandaşlarımız tarafından fazla yoğun ilgi görüyor. Kiraz ilk çıktığı zamanlar daha pahalıydı. Şimdi kilosu 10 TL’ye düştü. Vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi görüyoruz. Satışlarımızdan çok memnunuz” dedi.

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