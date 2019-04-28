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Tezgahlarda yasak bolluğu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde av yasağı başlamasının ardından kıyı balıkçılığı önem kazandı.

28 Nisan 2019 Pazar 09:35
Tezgahlarda yasak bolluğu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde av yasağı başlamasının ardından kıyı balıkçılığı önem kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde kıyıdan tutulan balıklarla bolluk yaşanıyor.


Bandırma’da balık sıkıntısı yaşanmadığını belirten balıkçı esnafı, fiyatların da hesaplı olmasıyla tüketicinin ilgisinin azalmadığını belirtti. Av yasağı ile büyük gırgır balıkçı tekneleri ava çıkmazken, metrajı uygun tekneler ve kıyı balıkçılığı sürüyor. Tezgahlarda çinakop, çupra, levrek, istavrit, gümüş, bu balıkların yanı sıra olta balığı, hamsi, sardalye, mırmır gibi mevsim balıkları tezgahları süslüyor. Balıkçı esnafı, vatandaşların av yasağının gelmesinden dolayı taze balık yok endişesine kapılmadan Bandırma Balık Hali’ne gelmelerini tavsiye etti.


Bandırma Balık Hali esnafından Cem Tecimen, “Halkımızı bu konuda bilinçlendirmek geriyor. Balık yasağı başladı fakat büyük gırgır teknelerine yasak geldi. Küçük teknelere ve kıyı balıkçılığına serbest. Av yasağının gelmesiyle birlikte kıyı balıkçığı olduğu için fiyatlar biraz yüksek satılmaktadır. Balıklarımız aynı şekilde gelmeye devam ediyor. Olta balığı istavrit, hamsi, sardalye, gümüş, mırmır ve mevsim balıklarının hepsi tezgahlarımıza gelmektedir. Halkımız bu konuda bilmelidir ki her zaman taze balığımız tezgahlarımıza gelmektedir. Aslında 12 ay boyunca balıkçılık devam etmektedir. Tüm halkımızı bu konu ile bilinçlendirelim. Bandırma Balık Hali’ne taze balık yemeye davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:35
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