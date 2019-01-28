Tezgah aynı, ülke farklı: Gezi'de oynanan oyun Venezuela'da! İnsanları sokaklara dökerek hükümetin politikalarına yön vermek isteyen güçlerin oyunları, farklılık göstermiyor.

Türkiye'nin mega projelere imza attığı günlerde çıkarılan Gezi olayları, ülke ekonomisine o dönemde büyük bir zarar vermişti. Eylemcilerin sokaklara dökülmesi için elinden geleni yapan provokatörler, çeşitli karikatürlerle tüm mecralardan sokak çağrısı yapıyordu. Bu provokasyonların ana merkezi ise Amerika olarak gösteriliyordu. Devlet Başkanı Maduro'yu devirmek için elinden geleni yapan Amerikalılar, sokak olaylarına açık bir şekilde destek veriyor. Gezi döneminde Türkiye'de yayınlanan karikatürler, şimdi de Venezuela'da yayınlanmaya başladı.

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