CHP'li Tezcan'dan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, düzenlenen basın toplantısında CHP'nin MYK gündemini değerlendirdi.



"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALIRSA, 8 TEMMUZ'DA İKİNCİ TUR SEÇİMİ YAPILACAK"



Seçim takviminin başladığına vurgu yaparak seçmene uyarıda bulunan Tezcan, "Adaylık müracaatlarımız bugün başladı. Seçim takvimi başladı. Bir çağrı yapma gereği duyuyoruz. 2 Mayıs'ta seçmen kütükleri askıya çıkacak. 2-12 Mayıs tarihleri arasında seçmen kütüklerine itiraz imkanı var. Vatandaşların oy kullanma hakkından mahrum kalmamaları veya sahte seçmen ihtimaline karşı önlem almak üzere kendi isimlerini kontrol etmeleri güvenli bir seçim açısından yararlı olacaktır. Hep 24 Haziran'ı konuşuyoruz. İki tarih var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 8 Temmuz'da ikinci tur seçimi yapılacak. Vatandaşlarımızın muhtemel tatillerini bu tarihleri dikkate alarak planlama yapmalarında yarar var" diye konuştu.

"BENİM GÖRÜŞÜM TABİ SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMASI GEREKİYOR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği adaylık başvurusunun olup olmayacağına ilişkin bir soruya Tezcan, "Benim bildiğim olacak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olan da başvurmasıdır. Bu soruyu cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı sorusunun dolambaçlı bir sorusu. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili parti kararını verdikten sonra gerekeni yapacaktır. Benim görüşüm tabi sayın Genel Başkanımız milletvekili adayı olması gerekiyor. Tuzak bir soruydu" diye yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI BU HAFTA ORTALARINDA TANIYACAK, ÖĞRENECEKSİNİZ"



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının bu hafta ortalarına kadar açıklanacağını belirten Tezcan, "Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi.