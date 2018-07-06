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CHP Sözcüsü Tezcan: Yeterli imza toplanırsa kurultay yapılır!

NTV'de soruları yanıtlayan CHP Sözcüsü Tezcan, ''Genel başkan genel merkez açısından bir kurultay çağrısı yok. Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı Sayın Erdoğan ile yarıştı'' dedi. Tezcan, kurultay tartışmalarına ilişkin ise ''İmza toplanırsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter'' ifadesini kullandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:27
CHP Sözcüsü Tezcan: Yeterli imza toplanırsa kurultay yapılır!

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan kurultay tartışmaları siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

NTV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Funda Görey'in gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Tezcan'a yöneltilen sorular ve alınan cevapalar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı adayınız Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay çağrısının ardından dün parti yönetimi toplandı. Siz gündemde kurultay olmadığını söylediniz. Kurultay tartışması bitti mi CHP'de?

Tartışma belki bir kaç gün daha sürer ama daha sonra biter. Genel başkan genel merkez açısından bir kurultay çağrısı yok. Genel başkanın gündeminde kurultay çağrısı yok Parti Meclisi'nde de böyle ağırlıklı irade yok. Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı Sayın Erdoğan ile yarıştı. Muharrem İnce'nin 81 milyonunu Cumhurbaşkanı olması parti rozetini çıkarması sadece İnce'nin projesi değil CHP'nin de projesi. Başarı da başarısızlık da ortaktır. 15 milletvekilinin gönderilmesi Millet İttifakı'nın oluşturulması Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bunlar doğru adımlardı. Bir dahaki kurultayda bir başka aday çıkabilir. Ama şu anda yapılacak şey genel başkan nasıl bütün kadroları niteliklerine göre değerlendirdiyse bundan sonraki süreçte de böyle yürümektir.

BİR GERGİNLİK OLDUĞU GÖRÜLÜYOR...

Bunlar geçer. Özel bir gerginlik yok. Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayınca ya da sonuçlanınca biter. İmza toplanırsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter. 1990'da partiye üye oldum o zamandan beri biz seçimi değerlerdirmeyi parti için iktidar arayışı üzerinden yapma alışkanlığımız var. Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bence uygun olmamıştır.

Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu arasında görüşme planlanıyor mu?

Görüşmeye engel bir şey yok. İhtiyaç olursa görüşürler.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:27
  1. bülent tezcan
  2. CHP
  3. Kurultay
  4. Muharrem İnce
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. seçim

YORUM YAZ

  • nazmi akarcanazmi akarca28 dk önce
    yeterli imza toplansa da kurultaya gidilse ne olacak...tamamı alevi olan delegeler kesnilikle alevi olan KK yı seçecektir...
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    DÜN OLMAZ DİYORDUN? TALİMAT GELİRSE TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALARSIN DEMİŞTİM. BU GÜN OLUR DİYORSUN?
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