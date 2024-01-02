Tevhid bayrağı taşıyan provokatörün ifadesi ortaya çıktı! Bakın hangi olay kışkırtmış

Türkiye son birkaç gündür provokatörlerin çeşitli olayları kullanarak giriştiği kışkırtıcı eylemlere karşı büyük imtihan mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe ile Galataray arasındaki Süper Kupa finalinin Mustafa Kemal baskılı forma sebebiyle iptalinden sonra sahneye çıkan sözde kemalistler, bu olayı kullanarak kitleleri provoke etmeye çalışmıştı.

Ardından dün Glata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge katılan vatndaşlardan İsmail Aydemir adkı vatandaş elinde tevhid bayrağı taşırken hilafet düşmanı suçlamasıyla darbedildi.

Aydemir'i darbeden Ege Akersoy’un ifadesi ortaya çıktı. Akersoy'un ifadesinde söylediklerinden, Ümit Özdağ ve Fatih Altaylı gibi isimlerin etkisi altında kaldığı ortaya çıktı.

Ege Akersoy'un ifadesi şöyle:

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"Benim babam emekli Binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben; ‘Sen Türk Vatandaşı değil misin?’ dedim.

Kendisi de bana, ‘İstediğimi taşırım’ dedi.

Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.

Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı söylemde bulunmadım. Sadece Türk Vatandaşı olduğunu düşündüğüm şahsı uyarmak istedim.

Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden şikayetçiyim."