"Tevgera Azadi'nin terörle iltisaklı olduğunu da açıklasınlar"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Tevgera Azadi'nin Süleymaniye ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) etkin olduğu diğer bölgelerdeki ofislerinin kapatılmasının olumlu bir adım olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını, bunların terör örgütü ile iltisaklı olmalarının da açıkça ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tevgera Azadi, sadece Süleymaniye kentinde değil, KYB'nin etkin olduğu Kifri, Ranya ve Köy Sancak gibi diğer bölgelerde de var. Bize buralardaki ofislerin kapatıldığı bilgisi verildi. IKBY'deki muhataplarımız bu yapıya bağlı 11 ofisin kapandığını söyledi. Söz konusu ofislerin kapatılmasına oldukça iyimser bakarak bunu olumlu bir gelişme ve önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu yapının terörle iltisaklı ve bağlantılı olduğu gerçeğini teslim etmeleri ve bunun adının da doğru konulması gerekiyor." dedi.

"IKBY'den ofislerin kapatılması için çıkan talimatta bu yapının terör örgütü ile iltisaklı olduğu söylenmiyor. Gerekçede ofislerin IKBY'de resmi kayıtlı olmadığı belirtiliyor." diyen Yıldız, söz konusu gerekçenin yeterli olmadığını ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, sözde bu partiye bağlı bir kişinin Bağdat'taki parlamentoda milletvekilliğinin de söz konusu olduğunu bildirerek, "Sadece Tevgera Azadi değil, bu bölgede PKK'nın mevcudiyeti ve ofisleri var. Buna yönelik çalışmalarımızı hem Bağdat hem de IKBY nezdinde sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Süleymaniye ile akrabalık ve kültürel bağımız var"

Büyükelçi Yıldız,Türkiye'nin Süleymaniye'ye yönelik hava sahasını kapatması ve uçak seferlerinin yeniden başlayıp başlamayacağı konusunu değerlendirirken, şöyle devam etti:

"IKBY'deki kardeşlerimiz de bunu soruyor. IKBY'nin belli bölgelerinde bu yapılar faaliyet imkanı bulamazken, özellikle Süleymaniye ve civarında olmaları dikkatlerden kaçmıyor. Süleymaniye'deki yetkililerden isteğimiz bunların faaliyetlerine tamamen son verilmesi ve adının doğru konulmasıdır. Bunlar, terör örgütüne bağlı çalışan yapılardır. Türkiye'nin Süleymaniye'ye yönelik hava sahasını kapatması konusu ise bu alandaki beklentilerimizle ilişkilendiriliyor. Söz konusu beklentilerimiz Süleymaniye halkından değil. Bölge halkı, Irak'ın her köşesindeki halk gibi bizim için son derece değerlidir."

Hava sahasının kapatılmasının Süleymaniye halkına yönelik olmadığının altını özellikle çizen Büyükelçi Yıldız, "Süleymaniye bizim için kıymetlidir, kültürel ve akrabalık bağlarımızın olduğu bir şehirdir. Bu kent akrabalık ve kültürel bağların yanında aynı zamanda bizim için önemli bir ticari destinasyondur." ifadesini kullandı.