Tevfikiye Arkeo-Köy Sanat Günleri hız kesmeden devam ediyor

2018 Troya yılı sonbaharında başlayan Tevfikiye Arkeo-Köy Sanat Günleri, Tevfikiye’yi kültür ve sanatın arkeolojiyle buluştuğu bir kırsal miras merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Sanat Günleri, 20 Temmuz Cumartesi günü üçüncü kez sanata ilgi duyan herkesi Tevfikiye Arkeo-Köy’ün büyülü atmosferine davet ediyor. Farklı sanat dallarında üretim atölyelerini odağına alan etkinlik, özellikle çocuklara yönelik geliştirici aktiviteler sunuyor. Şimdiye kadar Çanakkale ilinden ilköğretim okullarıyla hayata geçirilen Arkeoloji Atölyesi ise Sanat Günleri 3 kapsamında, bu kez 9-12 yaş grubu çocukları velileriyle birlikte özgün bir arkeoloji macerasına çıkarıyor. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu etkinlik, Troya Ören Yeri ziyaretiyle başlayacak. Burada Ören yeri konusunda arkeologlardan bilgi alınacak ve devam etmekte olan kazı çalışmaları yerinde gözlemlenebilecek. Anlatımlı Troya Müzesi turunun ardından Tevfikiye OPET Arkeo-Köy’deki arkeolojik kazı ve restorasyon atölyeleriyle devam edecek.

Tevfikiye Arkeo-Köy meydanında bulunan ve Troya temasıyla yenilenen galeride Çanakkale’nin farklı kuşaklardan sanatçılarını buluşturan temalarla düzenlenen süreli sergiler yer alıyor. Sanat Günleri 3 kapsamında açılışı yapılacak ve “Geçmişin Sınırında” başlığını taşıyan yeni sergi yine Troya’nın tarihsel katmanları ile Tevfikiye’nin yerel mirasının kesişim alanlarına odaklanıyor. Berka Kınay, Berna Tükel, Burak Topçakıl, Erdal Sezer Gökçe Kınay, Hakan Yeleş, Hasan Avni Koçak, Helin Sude Boztepe, Orhan Mert ve Zafer Geyikçi’nin resim, fotoğraf, seramik, video gibi farklı güncel üretimlerini bir araya getiren sergi Eylül ayına kadar Tevfikiye Arkeo-Köy Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Atölye etkinliklerinin ardından saat 19.00’da ise Arkeo-Köy Salon’da "Anlat Troya" belgeselinin Çanakkale’deki ilk gösterimi yapılacak.