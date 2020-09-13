Tevfik Özlü Türkiye'de virüsün neden yayıldığını açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye’de tekrar yükselişe geçti. Tüm tedbirlere rağmen, vatandaşların rehavete kapılması salgının önünün alınmasına engel oluyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarında tüm uyarılara rağmen yakınlarını ziyaret eden insanlar yüzünden, her gün binden fazla kişi hastalığa yakalanıyor, onlarca vatandaşımız ise yaşamını yitiriyor.

Katıldığı bir televizyon programında salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayram ziyaretlerini işaret ederen hastalığın neden yayıldığına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Prof. Dr. Özlü, “Her gün 50’den fazla insanımız ölüyor” dedi. Kontrollü sosyal hayat uyarılarına rağmen kontrolsüz yaşandığını ifade eden Özlü, insanların tedbir almadığını, her şey normalmiş gibi davranıldığını ekledi.

“Bayram ve tatilde virüs her yere ulaştı”

Hastalığın yayılma nedenine ilişkin Özlü, “Bayram ve tatil dönemlerinde bu virüsün ulaşmadığı yer kalmadı” ifadesini kullandı. Eskiden birtakım illerde virüsün daha yaygın olarak göründüğünü hatırlatan Prof. Özlü, bayramlaşma sebebiyle artık hastalığın her yere yayıldığını kaydetti.



Virüsün ulaşmadığı hiçbir şehir, kasaba veya köyün kalmadığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Her yerde herkes bu virüsle karşı karşıya şu anda. Güz mevsimi geldi. Kış gelmeden dikkatli bir şekilde hareket edersek belki bu vakaları aşağıya çekebiliriz” diye konuştu.

“Maske, aşı yerine geçebilir”

Geçtiğimiz günlerde California Üniversitesi’nden araştırmacılar, yoğun maske kullanımının koronavirüse karşı “ham aşı” görevi görebileceğin söylemişti. Tevfik Özlü, bu iddiaları da değerlendirdi. Maske konusuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlü, “Maske kullanmak, Covid 19'a kaşı aşı işlevi görebilir. Maske kullanan kişiler, daha düşük viral yüke maruz kalarak, asemptomatik olarak hastalığı geçirip, bağışıklık kazanabilir. Bunu destekleyen gözlemler var. Maske ağır hastalığı ve ölümü azaltıyor” bilgisini verdi.

California Üniversitesi’nden bilim insanları, maske takan insanların sürekli az miktarda virüse maruz kalabileceğini, bu durumun vücudun hastalığı tanıması için yeterli olacağını ve doğal olarak bağışıklık kazanılabileceğini söylemişti. Buna karşın uzmanlar, bağışıklık kazanmak için kasıtlı olarak hastalığa yakalanmaya çalışılmaması gerektiğini de ekleyerek; maske, mesafe ve temizlik uyarılarını yinelemişti.