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TEV'den Somalı çocuklar için "Okula Dönüş" etkinliği

Türk Eğitim Vakfı, Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden veya çalışamayacak durumda olan ailelerin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla "Okula Dönüş" etkinliği gerçekleştirdi- TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı: - "Çocuklarımızı ilkokuldan alarak üniversiteye kadar bütün eğitim hayatları boyunca desteklemeyi hedef alan bir kuruluşuz"

06 Eylül 2019 Cuma 14:20
TEV'den Somalı çocuklar için "Okula Dönüş" etkinliği

BALIKESİR (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden veya çalışamayacak durumda olan ailelerin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla "Okula Dönüş" etkinliği düzenledi.

Balıkesir Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rona Yırcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına bütün eğitim hayatları boyunca destek vereceklerini söyledi.

Yırcalı, oluşturdukları fonun 5 milyon lirayı bulduğunu ve yaklaşık 1 buçuk milyon lirasının harcandığını belirterek, "Fonumuza 122 kuruluşun katkısı vardır, Türkiye'nin her tarafından 2 binden fazla kişi bağışçı olmuştur. Bu çocuklarımızı ilkokuldan alarak üniversiteye kadar bütün eğitim hayatları boyunca desteklemeyi hedef alan bir kuruluşuz. Bu konuyla ilgili ilklerin arasındayız." diye konuştu.

- "Çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek istiyoruz"

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay da TEV'in öncülüğündeki fonun Soma için kurulan en büyük eğitim fonu olduğunu vurguladı.

Oluşturulan fonla 142 öğrenciye eğitim desteği verdiklerini dile getiren Günay, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi okutarak ailelerine destek oluyoruz. Öğrencilerimize ve velilerimize 'Okula Dönüş' pikniğiyle hem moral vermek hem de onların yaz tatilini nasıl geçirdiklerini görmeyi amaçladık. Onların gelecek eğitim yılıyla ilgili destek ihtiyaçları, endişeleri varsa bir an önce bizlerle paylaşsınlar ki bizler de onlara destek olalım. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz bu etkinliğimizi her yıl yapmaya çalışıyoruz. Bugün çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek istiyoruz. Biz artık aile gibi olduk. Fonumuz oldukça büyük, bütün öğrencilerimizi eğitim hayatlarında desteklemeyi sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından öğrenciler, Çocuk Köyü'ndeki oyuncaklarla oynayarak doyasıya eğlendi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:20
  1. Balıkesir
  2. etkinlik
  3. Okula Dönüş
  4. TEV
  5. Türk Eğitim Vakfı

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