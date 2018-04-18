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Tevafuken bulduğu keseyi cımbızla açınca... Şoke eden manzara!

Avustralya'da bir park çalışanı, bulduğu kesenin içinde ne olduğunu öğrenmek için keseyi açmak istedi. Bir cımbız yardımıyla keseyi açan kişi, içinden yüzlerce örümcek yavrusu çıkmasıyla şoke oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
Tevafuken bulduğu keseyi cımbızla açınca... Şoke eden manzara!

Birbirinden zehirli ve insan yaşamı için tehlike arz eden canlıların yaşadığı Avustralya Sürüngen Parkı'nda, yüzlerce örümceğin yumurtadan çıktığı ilk anlar kameralara yansıdı.

Oldukça masum görünen fakat içerisinde adeta zehir saçan örümceklerin bulunduğu beyaz yumurta kesesi, cımbız benzeri bir nesne ile açıldı.

Yumurtanın içerisinden yüzlerce örümcek çıktı.

Sürüngen parkı yetkilisi Kane Christensen ise pek çok kişinin bu görüntüleri korkutucu bulabileceğini ancak bol miktarda örümceğe sahip olmalarının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Çünkü park, Avustralya'da böceklerden panzehir üretilen tek yer ve her ne kadar zehirli olsalar da panzehir üretmek için örümceklere ihtiyaç var...

Yumurtadan çıkan ve Atracinae adı verilen bu örümcek türü yalnızca Avustralya'da yaşıyor.

Eğer bir gün Atracinae tarafından ısırılırsanız nefes almada zorlanma, kaslarda seğirme, uyuşma, yönelim bozukluğu ve baygınlık geçirebilirsiniz...

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
  1. Avustralya
  2. Atracinae

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