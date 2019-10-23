TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV burs ücreti ne kadar

Eylül ayında gerçekleştirilen TEV başvurularının ardından mülakata tabi tutulacak adayların mülakat tarihi 27 Eylül itibarıyla açıklandı. Bu tarihten itibaren öğrencilerin beklediği sınav sonuçlarına dair merak edilenleri sizler için derledik. TEV burs başvuru sonuçları açıklandı mı? TEV burs ücreti ne kadar? TEV burs başvurusu sorgula...

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:01
TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV burs ücreti ne kadar

Eylül ayında gerçekleştirilen TEV başvurularının ardından mülakata tabi tutulacak adayların mülakat tarihi 27 Eylül itibarıyla açıklandı. Bu tarihten itibaren öğrencilerin beklediği sınav sonuçlarına dair merak edilenleri sizler için derledik. TEV burs başvuru sonuçları açıklandı mı? TEV burs ücreti ne kadar? TEV burs başvurusu sorgula...

Türk Eğitim Vakfı tarafından burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı. Fakat geçtiğimiz yılki burs değerlendirme ve sonuç açıklama sürecinden yola çıkılarak sonuçların Aralık ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere sonuçlar, geçtiğimiz yıl 4 Aralık tarihinde adaylar ile paylaşılmıştı.

Burs ücreti ne kadar?

2019-2020 Eğitim yılı için belirlenen miktarlar aşağıdaki gibidir.

  • Mesleki orta öğretim öğrencileri için: 300 TL
  • Üniversite öğrencileri için: 700 TL
  • Yüksek lisans öğrencileri için 1.100 TL
  • Doktora öğrencileri için 1.400 TL

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