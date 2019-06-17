0553 313 94 23

TETSİAD Başkan adayı Demir’e, Denizli’den tam destek

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir, Türk ev tekstilinin en önemli merkezlerinden olan Denizli’yi ziyaret etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
TETSİAD Başkan adayı Demir’e, Denizli’den tam destek

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir, Türk ev tekstilinin en önemli merkezlerinden olan Denizli’yi ziyaret etti. Aralarında Zafer Katrancı, Arif Şensöz ve Ahmet Zora gibi isimlerin bulunduğu Denizli çalışma grubu ile değerlendirmeler yapan Demir ve birlikte olduğu heyet, şehrin tamamına yakın bir kesiminin tam desteğinin oluştuğu görüşünde birleştiler. Yeni yönetim kurulu programı ve yapılanması ile ilgili olarak da toplantıya katılan Denizlili üyeleri bilgilendirdiler.


Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) 27 Ağustos’ta yapılacak olan Genel Kurulu için sektörün önde gelen büyük firmaları tarafından, birleştirici isim olarak aday gösterilen Ankara Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Demir, Denizli’de önemli temaslar gerçekleştirdi. Türkiye ev tekstilinin lokomotif illerinden biri olan ve TETSİAD’ın 108 üyesinin bulunduğu Denizli’de iki gün boyunca çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Demir, bu kapsamda şehrin önemli sanayicilerinden Zafer Katrancı (Ozan Tekstil), Arif Şensöz (Neşe Tekstil) ve Ahmet Zora (Zorel Tekstil) önderliğinde oluşturulan Denizli çalışma gurubu ile bir araya geldi. Her üç isim de; Şerafettin Demir’in liderliğinde sektörün geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğini ve herkesi kucaklayan bir aday olduğuna inandıklarını belirttiler. Demir’in adaylığına tam destek verdiklerini ve yeni dönemde sektör adına önemli projelerin hep birlikte gerçekleştirileceğini ifade ettiler.


Denizli’deki temaslarını değerlendiren Demir, “Denizli’de tekstilin köklerini aramak için en az 4000 yıl gerilere gidip Leodikya kazılarında iz sürmek gerekiyor. Böylesine uzun bir tekstil geçmişine sahip olan ve günümüzde de Türk ev tekstilinin en önemli üretim ve ihracat merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan bu güzel ilimiz, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları derneği ( TETSİAD ) için de çok değerli üyeleriyle başat konumda bulunuyor. Bu nedenle, 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan TETSİAD’ın genel kurulu için Denizli’mizdeçalışmalar, Denizli’mizin değerli sanayicilerinden oluşturulan çalışma grubu vasıtasıyla sürdürülüyor. Şu anda geldiğimiz nokta bizim için memnuniyet vericidir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB öğretmen atamaları son dakika ne zaman?
    1. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    2. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    3. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    4. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    5. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    6. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    7. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    8. İran: "Eğer körfezden petrol..
    9. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    10. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    11. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    12. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    13. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    14. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    15. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    16. Klasik otomobillerle festival korteji
    17. Jandarmadan teröristlere darbe üstüne..
    18. Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların..
    19. Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt..
    20. Yıldırım, kaza yapan motorsikletliye..
    21. Aydın: "Türk bankacılık sistemi..
    22. Kaymakam Ünal, muhtarların mahalleleri..
    23. Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi..
    24. Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti..
    25. CHP'den "mart ayı işsizlik rakamları"..
    26. Mücevher ihracatı, mayısta 362,1..
    27. SGK 1,5 yıl sonra ’yersiz ödeme’ dedi..
    28. İstanbul’da yaz Kur'an kursları başladı
    29. Çocuklarınızla vakit geçirin
    30. TETSİAD Başkan adayı Demir’e,..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!