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Tetiş Yapı Elazığspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Tetiş Yapı Elazığspor, Gençlerbirliği maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamada bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 22:18
Tetiş Yapı Elazığspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Tetiş Yapı Elazığspor, Gençlerbirliği maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamada bulundu.


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ”Bugün kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Maçtan önce çok gergindik. Dört haftadır kazanamamanın verdiği stres göründü ama çok şükür bugünü 3 puanla kapatmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyeti aldık. Elazığspor’a da başarılar diliyorum. Dört haftalık süreçte asla vazgeçmemiz gerektiği yönünde bizlere kulüp başkanımız, yönetimiz ve taraftarımız destek verdi. Bugün kazandık, kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Altın: "Zamana ihtiyacımız var"


Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, ”Bu ligin en iyi takılarından biriyle oynadık. Süper Lig ayarında bir takımla oynadık. Dört haftadır olumsuzluk yaşayan bir takımdan biz de puan alabilirdik. İki gündür takımla birlikteyim, yetenekli oyuncularımız var. Zamana ihtiyacımız var. Transferin son gününde transfer edilmiş oyuncular var. İnşallah zamanla takım iyi olacak. Zamana ihtiyacımız var. Antalya’ya kampa gideceğiz. Kampta çalışarak bunun üstesinden geleceğiz. Uyum sürecini fazla puan kaybı yaşamadan atlatmak istiyoruz. Daha sonra daha iyi olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:18
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