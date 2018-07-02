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Testleri başarıyla geçti! Türkiye'ye de geliyor

ABD'nin B61-12 nükleer bombası ilk yeterlilik testini başarıyla geçti. Wahsington yönetimi bombalarıAlmanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:26
Testleri başarıyla geçti! Türkiye'ye de geliyor

ABD merkezli Military.com haber portalı, ABD Hava Kuvvetleri’nin B61-12 nükleer bombasının ilk yeterlilik testlerini başarıyla tamamladığını ve denemeler sırasında B-2 Spirit ‘hayalet uçakların’ kullanıldığını duyurdu.

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nden (NNSA) yapılan açıklamada, “Bu yeterlilik denemeleri, B61-12’nin yapısının sistem şartlarına uygun olduğunu gösteriyor ve B61-12’lerin kullanım süresini uzatma programının ulusal güvenlik koşullarına uygun olarak ilerlediğini ortaya koyuyor” dendi.

ABD, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor. ABD Kongresi’nin değerlendirmelerine göre 2017-2046 döneminde Amerikan taktik nükleer kuvvetlerin modernizasyonu için 25 milyar dolar harcama planlanıyor.

5. nesil F-35 Lightning II çok işlevli avcı uçaklarının platformuyla uyumlu olacak B61-12 bombalarının ilk grubunun 2020’ye doğru orduya teslim edilmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:26
  1. B61-12 nükleer bombası

YORUM YAZ

  • SAROFSAROF2 sa önce
    AMERIKA ISTEDIGI KADAR ISTEDEDIGI ATOM BOMBALARINI ÜRETIYOR KONUSLANDIRIYOR FAKAT BASKA ÜLKERE ATOM BOMBASINI YASAKLIYOR BASKA ÜLKELERIN KENDINI SAVUNMA HAKLARI YOKMU AMERIKANIN KENDINI SAVUNMA HAKKI BULUNUYOR BASKA ÜLELERIN BULUNMUYOR BASKA ÜLKELER TEHDIT OLUYOR AMERIKA TEHDIT OLMUYOR BUNU ANLIYAN VARMI AMERIKA GEREKTIGINDE ATOM BOMBALARINI KULANMIYACAKMI ÖRNEGIN JAPONYADA HIROSIMADA YÜZBINLERCE INSAN ÖLDÜ AMERIKANIN ATOM BOMBASIYDI BU INSANLARI ÖLDÜREN KATIL AMERIKAYADI UYAN DÜNYA UYAN YOKSA.
  • AKTONTONAKTONTON1 sa önce
    NIYE KI - TUSLOG ÜSLERI - INCIRLI VS. VS. - ARTIK ZAMANI DOLMUSTUR - BU BOMBALRI BENIM MÜSLÜMAN KARDESLERIME MI ATACAKSIN CONI - RUSLARA DÜ....NYEMEZ - KORKAK SIYONIST KUKLASI
  • MahmutMahmut2 sa önce
    Zannedersem tek eksiğimiz nükleer bombaydı.
  • EkolayEkolay1 sa önce
    Iyiymiş.islam ülkelerinden herhangi birine enerji üretmek için kullanmalarına bile karşı dur.savaş ilanı de kendin rahaat rahat atom bombamı yeniledim diye ilan et.iyiymiş.heeeeyyyyttttvarmı amerikaya yan bakan
  • Uğur uygunUğur uygun27 dk önce
    Amerika bu nükleer bombalari Türkiye'deki USS lerinde koşulla Dirmaz kosullandirsa bile calismiyanlari getiri kıyar dostlar alış veriş de görsün diye örnek vereyim bilmiyenler duysun NATO'nun silah fabrikası Türkiye'ye yapilacakdi bu fabrikayı bir gün ler Türkler bize karşı kullanır diye fabrikayı Türkiye'ye time İtalya'ya kaydırdı Amerika ve İngiltere Fransa nin önerisi ile bunu unutmayın hiç bir zaman biz kendimiz yapabiliyorsun guvenelim gerisi fasa fiso
  • ahmet yıldızahmet yıldız48 dk önce
    Ne saçma başlık: "testleri başarıyla geçti, türkiye ye de nükleer geliyor" demek. çok saçmalık. yahu adamların yıllardır incirlik üssünde nükleer bombaları var üstelik bu türk tehlikeli silahları abd, başka ülkelerde depoluyor ki, bi sızıntı yada kaza oldugunda kendi vatandaşları etkilenmesin. burada ki dogru soru şu olmalı; abd kontrolündeki bu tip nükleer silahların türkiye de depolanmasına neden izin veriliyor. acaba türkiyenin başı derde girince tamamen amerikanın kontrolündeki u silahlar bizi mi koruyacak....
  • cavit sağlamcavit sağlam52 dk önce
    ... ABd bu bombalarıın kontrolünü bize mi bıraktı da, testleri geçti diye haber yapılıyor. adamların kendi silahı, kendi nükller bombası kontrolü de ellerinde, çıkarlarına uyarsa kullanırlar uymazsa kullanmazlar. Siz neden seviniyorsunuz.
  • hsyn2802hsyn280241 dk önce
    Arkadaş...! yurdu alçaklara uğratma diye söylersiniz, alçaklara laf edersiniz sonrada bu ülkede o alçakları barındırmaya devam edersiniz. Bu ne perhiz ne lahanaturşusu olayına döndü?
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    istemiyoruz o nükleerleri ısraelin piçi abd gö.....................nesoksun
  • harunharun2 sa önce
    Biz abd ve eniklerinden kurtulmaya çabalarken bir takla atmadığınız kaldı akitciler (başlığa nazaren)
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