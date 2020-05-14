Testler pozitif çıktı, yeni tedbirler uygulandı! Kentte 1 mahalle ve 4 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 1 mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
2 ilçede bazı mahallelerde pozitif vakalar görüldü
Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesinin Bakırtaş Mahallesi ile Siverek ilçesinin Yenişehir ve Şirinkuyu mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bakırtaş Mahallesi ile Siverek’teki 4 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kent merkezindeki Batıkent Mahallesi’nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina ise sona erdi.