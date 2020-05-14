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Korona Virüs

Testler pozitif çıktı, yeni tedbirler uygulandı! Kentte 1 mahalle ve 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 1 mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 07:03:00 - 2020-05-14 07:08:05
Testler pozitif çıktı, yeni tedbirler uygulandı! Kentte 1 mahalle ve 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

2 ilçede bazı mahallelerde pozitif vakalar görüldü

Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesinin Bakırtaş Mahallesi ile Siverek ilçesinin Yenişehir ve Şirinkuyu mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bakırtaş Mahallesi ile Siverek’teki 4 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kent merkezindeki Batıkent Mahallesi’nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina ise sona erdi.

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