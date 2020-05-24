Testi pozitif çıktı, kendisi ve birlikte yaşadığı 5 kişi karantinaya alındı
Eskişehir’de kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ve ailesindeki 5 kişi ile yaşadıkları ev, 14 günlüğüne karantinaya alındı.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek katlı bir evde karantina uygulaması başlatıldı.
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Atasoy Sokağı'nda yaşayan bir kişi, rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu. Bu kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Hasta ve ailesindeki 5 kişi ile yaşadıkları ev, 14 günlüğüne karantinaya alındı.
Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.