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Korona Virüs

Testi pozitif çıktı, kendisi ve birlikte yaşadığı 5 kişi karantinaya alındı

Eskişehir’de kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ve ailesindeki 5 kişi ile yaşadıkları ev, 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:18:00 -
Testi pozitif çıktı, kendisi ve birlikte yaşadığı 5 kişi karantinaya alındı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek katlı bir evde karantina uygulaması başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Atasoy Sokağı'nda yaşayan bir kişi, rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu. Bu kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hasta ve ailesindeki 5 kişi ile yaşadıkları ev, 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.

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