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Korona Virüs

Test sonuçları pozitif çıktı! Şanlıurfa’da 1 fırın ve 7 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği, Haliliye, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıkması üzerine alınan tedbirler kapsamında ilçelerdeki 1 fırın ile 7 binanın karantinaya alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 08:06:00 -
Test sonuçları pozitif çıktı! Şanlıurfa’da 1 fırın ve 7 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 pide fırını ile 7 bina 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Karantinaya alınan fırında ekmek üretimi durduruldu

Bu kapsamda ilçelerdeki 7 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, ayrıca Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pide fırını da karantina tedbirlerinin uygulanması ve ekmek üretiminin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde bir binada uygulanan karantina ise sonlandırıldı.

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