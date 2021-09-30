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Korona Virüs Test sahte çıktı! Tam 21 müzisyen hakkında tutuklama emri!
Korona Virüs

Test sahte çıktı! Tam 21 müzisyen hakkında tutuklama emri!

Kuzey Kıbrıs'ta verecekleri konser öncesi yaptıkları PCR testlerinin sahte olduğu anlaşılan 1 aydır gözetim altında bulunan 21 müzisyen için tutuklama kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 16:28:00 - 2021-09-30 16:55:11
Test sahte çıktı! Tam 21 müzisyen hakkında tutuklama emri!

Kuzey Kıbrıs'ta verecekleri konser öncesi önlem amacıyla Ercan Havalimanı'nda PCR testi yaptıran orkestra ekibinin yaptırdıkları sahte test olayın yeni bir gelişme yaşandı. Ercan Havalimanı'nda incelemeye tabi tutulan ekip, tutuklandı.
Sahte belgeleri düzenleyen Kuzey Kıbrıs vatandaşı otel yöneticileri, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı, olayda Türk vatandaşı olan 21 müzisyenin, bir ay süren gözetim sonrasında tutuklanmasına karar verildi.

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