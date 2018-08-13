Teşrik tekbirini kimler getirir? Kurban kesmeyen teşrik tekbiri getirir mi? Teşrik tekbirinin hükmü nedir

Zilhicce ayına girdik. Zilhicce ayının 10. günü dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri getirilir. Teşrik tekbirini kimler getirir? Kurban kesmeyen de teşrik tekbiri getirir mi? Teşrik tekbirinin hükmü nedir?

Kurban Bayramı'nın öncesi yani arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirilir. Teşrik Tekbirini kimler getirir? Kurban kesmeyen de Teşrik Tekbiri getirir mi? Teşrik tekbirleri kendisine namaz farz olan kadın erkek her müslümana vaciptir. Kurban kesen, kurban kesmeyen, namazını cemaatle kılan, namazını yalnız kılan, yolcu (seferi) olan yada olmayan kadın erkek herkes teşrik tekbirlerini getirmelidir. Bu hüküm herkes için geçerlidir.

Teşrik Tekbiri'nin Arapça Yazılışı اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ

Teşrik Tekbiri'nin Türkçe Okunuşu: "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd " şeklindedir.

Teşrik Tekbiri'nin Anlamı: “Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd yalnız Allah içindir.” şeklindedir. Kaynak: Teşrik tekbirleri her müslümana vaciptir, unutulmamalı!