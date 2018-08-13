0553 313 94 23

Teşrik tekbirini kimler getirir? Kurban kesmeyen teşrik tekbiri getirir mi? Teşrik tekbirinin hükmü nedir

Zilhicce ayına girdik. Zilhicce ayının 10. günü dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri getirilir. Teşrik tekbirini kimler getirir? Kurban kesmeyen de teşrik tekbiri getirir mi? Teşrik tekbirinin hükmü nedir

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:22
Teşrik tekbirini kimler getirir? Kurban kesmeyen teşrik tekbiri getirir mi? Teşrik tekbirinin hükmü nedir

Zilhicce ayına girdik. Zilhicce ayının 10. günü dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri getirilir. Teşrik tekbirini kimler getirir? Kurban kesmeyen de teşrik tekbiri getirir mi? Teşrik tekbirinin hükmü nedir?

Kurban Bayramı'nın öncesi yani arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirilir. Teşrik Tekbirini kimler getirir? Kurban kesmeyen de Teşrik Tekbiri getirir mi? Teşrik tekbirleri kendisine namaz farz olan kadın erkek her müslümana vaciptir. Kurban kesen, kurban kesmeyen, namazını cemaatle kılan, namazını yalnız kılan, yolcu (seferi) olan yada olmayan kadın erkek herkes teşrik tekbirlerini getirmelidir. Bu hüküm herkes için geçerlidir. 

Teşrik Tekbiri'nin Arapça Yazılışı اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ

Teşrik Tekbiri'nin Türkçe Okunuşu: "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd " şeklindedir.

Teşrik Tekbiri'nin Anlamı: “Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd yalnız Allah içindir.” şeklindedir. Kaynak: Teşrik tekbirleri her müslümana vaciptir, unutulmamalı!

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:22
  1. teşrik tekbiri hükmü nedir
  2. Teşrik tekbirini kimler getirir?
  3. Kurban kesmeyen de teşrik tekbiri getirir mi?
  4. Teşrik tekbirinin hükmü nedir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı sınırda yakalandı
    1. Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı..
    2. Büyükelçi Karlov suikastinde yeni..
    3. Hatay'da orman yangını
    4. FETÖ'nün yüksek yargı teröristi..
    5. Beşiktaş yeni Talisca'sını La Liga'da..
    6. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    7. Samuel Eto'o dünya devine gidiyor!
    8. Zilhicce ayında yapılacaklar
    9. Menajeri resmen açıkladı!..
    10. Diyanet açıklığa kavuşturdu... Kredi..
    11. İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe..
    12. Önder Özen'den çarpıcı Ryan Babel..
    13. Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    14. Bakan Albayrak'tan Almanya ve AB'ye..
    15. Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması!
    16. Polisten kaçarken bile hırsızlık..
    17. İran'dan Türkiye'ye açık destek! 'Her..
    18. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    19. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    20. Süleyman Seba'ya vefa... Kabri başında..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!