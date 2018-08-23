Teşrik tekbiri kazası olur mu? | Teşrik tekbiri kazası nasıl olur diyanet?

Arefe günü sabah namazıyla başlayıp Kurban Bayramının 4. Günü ikindi namazına kadar her farzdan sonra okunan teşrik tekbiri nedir? Mezheplere göre teşrik tekbirinin hükmü nedir? Teşrik tekbirini unuttuğumuzda kaza gerekir mi? Teşrik tekbiri nasıl kaza edilir? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılmalı? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri namazın neresinde getirilir? Teşrik tekbiri okunuşu nasıl? İşte detaylar

Milyarlarca Müslüman Kurban Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren Müminler, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor, Peki teşrik tekbiri getirmeyi unutursak, teşrik tekbiri getirmeyi unuttum ne yapmalıyım? işte detaylar

Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.), Kurban Bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ FARZ MI?

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.