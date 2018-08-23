0553 313 94 23

Teşrik tekbiri kazası olur mu? | Teşrik tekbiri kazası nasıl olur diyanet?

Arefe günü sabah namazıyla başlayıp Kurban Bayramının 4. Günü ikindi namazına kadar her farzdan sonra okunan teşrik tekbiri nedir? Mezheplere göre teşrik tekbirinin hükmü nedir? Teşrik tekbirini unuttuğumuzda kaza gerekir mi? Teşrik tekbiri nasıl kaza edilir? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılmalı? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri namazın neresinde getirilir? Teşrik tekbiri okunuşu nasıl? İşte detaylar

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:37
Teşrik tekbiri kazası olur mu? | Teşrik tekbiri kazası nasıl olur diyanet?

Arefe günü sabah namazıyla başlayıp Kurban Bayramının 4. Günü ikindi namazına kadar her farzdan sonra okunan teşrik tekbiri nedir? Mezheplere göre teşrik tekbirinin hükmü nedir? Teşrik tekbirini unuttuğumuzda kaza gerekir mi? Teşrik tekbiri nasıl kaza edilir? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılmalı? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri namazın neresinde getirilir? Teşrik tekbiri okunuşu nasıl? İşte detaylar

Milyarlarca Müslüman Kurban Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren Müminler, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor, Peki teşrik tekbiri getirmeyi unutursak, teşrik tekbiri getirmeyi unuttum ne yapmalıyım? işte detaylar

Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.), Kurban Bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

 

TEŞRİK TEKBİRİ FARZ MI?

 

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:37
  1. teşrik tekbiri ramazan bayramında getirilirmi
  2. teşrik tekbiri nedir
  3. teşrik tekbiri kaç defa getirilir
  4. teşrik tekbiri namazın neresinde getirilir
  5. teşrik tekbirleri hangi bayramda getirilir
  6. teşrik tekbiri ne zaman
  7. teşrik tekbiri okunuşu
  8. iftitah tekbiri unutulursa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhracatçı nefes alacak
    1. İhracatçı nefes alacak
    2. İstanbul en uygun ev fiyatları hangi..
    3. Trump Arapların paralarına el koyacak!..
    4. Kira ödeyen gayrimenkul fonu
    5. Öğretmeni olmak için hangi okullara..
    6. Aynı fiyattan daire satılıyor
    7. Karamsarlara değil rakamlara bakın
    8. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    9. Sağlıkta ek atama yapılacak mı?
    10. Güngör Uras’ın “Ayşe Teyze”sini..
    11. Galatasaray ve Fenerbahçe Badou..
    12. Sur yapı farkı
    13. Göztepe'de plan 3 puan
    14. Amerika'da savaş uçağının burnu düştü!
    15. Bayrama özel indirimler
    16. Teşrik tekbiri kazası olur mu
    17. Bundan tam 2 sene önce... TSK ve..
    18. Avustralya'da büyük sorun
    19. Eski hocasından Slimani itirafı!
    20. Fenerbahçe'den KAP'a Josef de Souza..
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Türkiye'den 780 milyarlık dev atılım!
    Türkiye'den 780 milyarlık dev atılım!