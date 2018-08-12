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Teslim olan PKK'lı teröristten bomba itiraflar

Van’da terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan terörist dikkat çeken itiraflarda bulundu.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:21

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya 2010 yılında katılan terörist, ikna çalışmaları sonucunda jandarma ekiplerine teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan bir teröristin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, "Teslim olan terörist, alınan ilk ifadesinde; uzun zamandan bu yana kaçmaya çalıştığı örgütte, teslim oldukları takdirde sağ bırakılmayacakları yönünde kendilerine devamlı telkinde bulunulduğunu anlatmıştır. Daha önce teslim olan arkadaşlarının herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını öğrendiği için teslim olmaya karar verdiğini belirten örgüt mensubu, birçok arkadaşının da teslim olmak için fırsat kolladığını dile getirmiştir. Söz konusu bölücü terör örgütü mensubuyla ilgili adli işlemler devam ederken, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir. Terörle mücadele faaliyetlerinde, devletimizin her zaman en büyük destekçisi olan duyarlı vatandaşlarımızın, terör örgütü bünyesinde faaliyet sürdüren yakınlarına sağ-salim kavuşabilmeleri için bir an önce en yakın kolluk birimine müracaat etmeleri önem arz etmektedir" denildi. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 13:21
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  2. PKK
  3. teslim olan teröristler

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