0553 313 94 23

Tesla'dan Çin'e fabrika hamlesi

Tesla şirketi, Amerika dışında ilk fabrikasını Çin'de kuracağını açıkladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:42
Tesla'dan Çin'e fabrika hamlesi

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'in Şanghay kentinde resmi izinler alınır alınmaz fabrika inşaatına başlanacağını duyurdu.

Şanghay'da inşa edilecek fabrikada üretime 2 ila 3 yıl sonra başlayacak olan şirket yılda 500 bin araç üretmeyi planlıyor.

Şanghay kent yönetiminden yapılan açıklamada da Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Şanghay Belediye Başkanı Ying Yong ve diğer yetkililer arasında fabrikanın kurulması konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, fabrikanın, Şanghay'da en büyük yabancı yatırım olacağı ifade edildi. 

Çin'de 2014 yılında elektrikli araçlarını satmaya başlayan Tesla'nın California'dan ülkeye gönderdiği araçlara yüzde 15 ithalat vergisi ekleniyor. Buna rağmen Çin'in Tesla için ABD'den sonra en büyük ikinci pazar olduğu açıklandı.

Tesla, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini yükseltmesine misilleme olarak Pekin yönetimi tarafından ilave yüzde 25 ithalat vergisi uyguladığı şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin Çin'de elektrikli araç satışlarının geçen yıl yüzde 82 artarak 468 bin olduğu belirtiliyor.

Tesla'nın Şanghay'da bir de araştırma tesisi kuracağı açıklandı. Bu arada Tesla'nın Çin'e yatırımının ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının olduğu bir dönemde açıklanması dikkat çekti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:42
  1. Tesla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri TOKİ konutları kura çekim sonuçları
    1. Silivri TOKİ konutları kura çekim..
    2. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    3. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    4. TOKİ Silivri kura sonuçlarıSilivri..
    5. Volkan: Onda kendimi görüyorum
    6. TOKİ Silivri konutları şehit..
    7. İsrail basınından Adnan Oktar ve..
    8. Yol kenarında yaralı bulunmuştu:..
    9. Karadeniz'deki teröristlerin Kobra..
    10. Silivri TOKİ konutları öncelikli hak..
    11. Çiftçi-Çoban çatışması 22 bin kişiyi..
    12. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    13. Uyuşturucu suçlarına idam cezası..
    14. Manisa'da kuş yuvasını bozmamak için..
    15. Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı!
    16. Devlet Demir Yolları’nın ismi değişti
    17. Kemal Kılıçdaroğlu iyice köşeye..
    18. Bebekler neden diş gıcırdatır?
    19. Eski Ordu Valisi'ne FETÖ'den hapis..
    20. Ali Arif Özzeyrek kimdir?..
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Mürit kılığında Adnan Oktar'ın yanına sızan gazeteciden şok eden ifadeler!
    Mürit kılığında Adnan Oktar'ın yanına sızan gazeteciden şok eden ifadeler!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!