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Tesla ilk kez takla attı! Sürücünün...

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın elektrikli otomobili Model 3 ilk kez takla attı. Kaza sonrası araçta ağır hasar oluşurken sürücü yara almadan kurtuldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:57
Tesla ilk kez takla attı! Sürücünün...

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği Model 3, ilk kez aracın takla attığı bir kazaya karıştı. Eşinin Tesla Model 3 ile yaptığı kazayı Reddit'te paylaşan bir kullanıcı, kazanın fotoğraflarını da paylaşımına ekledi. Saatte yaklaşık 110 kilometre hızla giderken önce orta şeritteki araca daha sonra bariyerlere çarpan araç, taklalar attı. Hava yastıkları açılan araçta maddi hasar meydana gelirken, Tesla'nın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

TAKLA ATMASI ZOR BİR ARAÇ OLARAK TANIMLANMIŞTI

'StapleGun' isimli kullanıcı, aracın 3 aylık olduğuna ve ve yaklaşık 10 bin kilometre yaptığı bilgisini de verdi.

Tesla Model 3, bataryaların konumu ve ağırlığı nedeniyle dengeli ve takla atması zor bir araç olarak tanımlanıyor.

TÜM TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇMİŞTİ

Belirli bir hızın üzerinde yapılan ani manevralar ve çarpışmalar sonrası Tesla Model 3'ün de diğer otomobiller gibi takla atması kaçınılmaz.

Tesla Model 3 'ün tüm çarpışma testlerinden başarıyla ayrılsa da gerçek hayatta gerçekleşen kazadan başarıyla ayrılması, ayrı bir önem taşıyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:57
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