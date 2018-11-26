THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Teşkilatımız Cumhur İttifakı'nın önemini kavramıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, teşkilatlarının, belediye başkanlarının Cumhur İttifakı'nın önemini anladıklarını, idrak ettiklerini belirterek, "Hiçbir çatlak ses, en ufak ama, fakat, ancak gibi yaklaşım söz konusu değil. Hiçbir sıkıntı ve sorun yok, asayiş berkemal." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:03
"Teşkilatımız Cumhur İttifakı'nın önemini kavramıştır"

Yönter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren MHP İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın verimli ve son derece ufuk açıcı, yararlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Toplantının siyasete yön verecek sonuçlara vesile olduğunu dile getiren Yönter, aynı zamanda Türkiye'nin bundan sonraki sürecini çok müessir şekilde etkileme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki gün boyunca kamuoyuna açık yaptığı konuşmaların kapalı toplantılarda da detaylı bir şekilde irdelendiğini aktaran Yönter, "Genel Başkanımızın yaptığı konuşmalar hem siyasetin içine düşmüş olduğu çıkmazı aralamış, tıkanıklıkları açmış hem de milletimize umut vermiştir. Milletimizin umudu Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek mimar da Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aynı şekilde 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya katılan il başkanları ve belediye başkanlarının da Cumhur İttifakı'na ilişkin görüşlerinin gayet olumlu olduğunu belirten Yönter, MHP'nin tek ses, tek nefes ve tek irade olduğunu bildirdi. Toplantıda Cumhur İttifakı'na yönelik herhangi bir olumsuz görüşle karşılaşmadıklarını ifade eden Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız meseleyi anlamışlardır, idrak etmişlerdir ve MHP Cumhur İttifakı'na inanıyor, Cumhur İttifakı'nın şu andaki sahip olduğu niteliği de önemi de biliyor ve kavrıyor. MHP Cumhur İttifakı'nın asli paydaşıdır. Bu nedenle belediye başkanlarımız, il başkanlarımız hep beraber MHP liderinin emrinde ve arkasında gereğini yapıyor, mücadelesini sürdürüyor. Hiçbir çatlak ses, en ufak ama, fakat, ancak gibi yaklaşım söz konusu değil. Hiçbir sıkıntı ve sorun yok, asayiş berkemal."

Cumhur İttifakı'nı tarihin kendilerine yüklediği bir misyon olarak değerlendiren İzzet Ulvi Yönter, "Ecdadımızın bize yüklemiş olduğu bir misyon. Bu coğrafyayı vatan yapışımızın üzerinden geçen yaklaşık 9,5 asırlık üstlendiğimiz bir emanet. Beka, varoluştur, mukadderattır, mukaddesatımızı yaşatma azmidir." dedi.

Yönter, MHP olarak seçime de hazır olduklarını vurgulayarak, bir seçim bittiği andan itibaren diğer seçime hazırlandıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:03
  1. Antalya
  2. cumhur ittifakı
  3. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
  4. yerel seçim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta tren kazası
    1. Sivas'ta tren kazası
    2. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
    3. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
    4. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    5. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    6. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    7. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    8. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    9. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    10. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
    11. Elazığ'da sahte içki operasyonu
    12. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    13. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
    14. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
    15. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
    16. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    17. Reyhanlı saldırısının planlayıcısına..
    18. Didim'deki Apollon Tapınağı'nda oluşan..
    19. Multinet Up ayrıcalıkları Zorlu..
    20. İstanbul Sancaktepe'de askeri..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor