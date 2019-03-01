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TESKİ’den gerçeğini aratmayan tatbikat

TESKİ Genel Müdürlüğü binasında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

01 Mart 2019 Cuma 19:18
TESKİ’den gerçeğini aratmayan tatbikat

TESKİ Genel Müdürlüğü binasında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaşanan deprem ve sonrasında çıkan yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek başarılı bir şekilde müdahale etti.


Acil durumlar hakkındaki yönetmelik gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı. Büyük bir heyecan içinde ve gerçeğine uygun olarak yürütülen tatbikat, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı.


Senaryo gereği yaşanan deprem sonrasında yangını ilk fark eden görevli kişi, yangın alarm butonuna basarak, tüm çalışanları durumdan haberdar etti. Yangın alarmını duyan güvenlik ekibinden bir kişi hemen 112’yi ve 110’u aradı. Binada bulunan tüm personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyarak hızlı bir şekilde binayı boşaltarak yönetmelikte belirlenen toplanma alanına gittiler. Yangın alarmıyla birlikte, Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Senaryo gereği yoğun duman altında kalan, yaralanan, panik atak geçiren ve merdivenlerde bayılan toplam 4 kişi, kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenli bir bölgeye götürülerek tedavi altına alındı.


Tatbikatı başından sonuna kadar izleyen TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Her zaman bu gibi acil durumlara karşı hazırlıklı olmayız. Bugün burada gerçekleştirilen tatbikatta kurum olarak neler yaşayabileceğimizi gerçeğe en yakın şekilde görmüş olduk. Tatbikatı koordine eden Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Karadağ’a, olay yerine kısa sürede gelerek başarılı bir şekilde müdahale eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine, AFAD ve UMKE ekiplerine, İş Sağlığı ve Güvenliği personellerine ve son alarak da tatbikata katılan tüm TESKİ personeline teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:18
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