TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.

TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. TESKİ tarafından yapılan açıklamada, “Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Cenazesi 24 Temmuz 2019 Çarşamba (bugün) öğle namazını müteakip Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camii’nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve yakınlarına duyurulur” denildi.

TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin için Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz’ün yanı sıra yakınları ve çok sayıda TESKİ personeli katıldı. Cenaze namazının ardından Ergin, Tekirdağ Eski Mezarlığa defnedildi.