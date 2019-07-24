0553 313 94 23

TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.


TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. TESKİ tarafından yapılan açıklamada, “Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Cenazesi 24 Temmuz 2019 Çarşamba (bugün) öğle namazını müteakip Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camii’nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve yakınlarına duyurulur” denildi.


TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin için Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz’ün yanı sıra yakınları ve çok sayıda TESKİ personeli katıldı. Cenaze namazının ardından Ergin, Tekirdağ Eski Mezarlığa defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yavaş, Ankara Şehir Hastanesine ulaşım kolaylığı sözünü yerine getirdi
    1. Başkan Yavaş, Ankara Şehir Hastanesine..
    2. "Ulaşımda geceyi de kullanırsak..
    3. Vali Su, İl Nüfus ve Vatandaşlık..
    4. Üniversite adayları en çok "hukuk" ve..
    5. AK Parti İl Başkanı Özcan..
    6. Aydın Büyükşehir gençlere rehber oluyor
    7. Temiz havada yürüyüş yapmak neden..
    8. Musabeyli ilçesinde Curling takımı..
    9. Aileleri ikna etti! 2 terörist teslim..
    10. Tatvan antik kentinde önemli bulgular..
    11. Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı..
    12. Büyükşehir Aytepe Mesire Alanı’nı..
    13. Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası"..
    14. CHP-HDP ittifakını derinleştiriyorlar!..
    15. Meyve çeşitlerinin yaygınlaştırılması
    16. Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti
    17. ’İnsanlık İçin İnovasyon’ konferansı..
    18. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    19. EXPO’nun fikir babası Gürgüç yaşamını..
    20. Para Atıcılık Dünya Kupası
    21. Ayanbey Sokak asfaltlama çalışması..
    22. Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı..
    23. Güvenlik İş Sendikası gazeteciler..
    24. İstanbul’dan, Balıkesir’e uyuşturucu..
    25. Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    26. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip..
    27. Çin'in 'Beyaz Kitap' raporunda skandal..
    28. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    29. Kyle Wiltjer, Türk Telekom’da
    30. Devleti ve milleti için serden..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?