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TESKİ, Dünya Su Günü’nü coşkuyla kutladı

TESKİ’nin kurulması ile birlikte her yıl düzenli olarak TESKİ tarafından kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri bu yıl Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Doğa Koleji ve Tekirdağ İlkokulunda coşkuyla kutlandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:28
TESKİ, Dünya Su Günü’nü coşkuyla kutladı

TESKİ’nin kurulması ile birlikte her yıl düzenli olarak TESKİ tarafından kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri bu yıl Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Doğa Koleji ve Tekirdağ İlkokulunda coşkuyla kutlandı.



Gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, 22 Mart Dünya Su Günü’nün önemi, sağlıklı suyun özellikleri, TESKİ olarak yapılan çalışmalar ve gün geçtikçe azalan su kaynaklarımızı korumak için yapmamız gerekenler hakkında TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdür V. Müjgan Kuru tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve kullanımının kontrol altına alınması için yapılması gerekenler, içme ve kullanma suyu temin ettiğimiz su kaynakları ve havzalarının korunması konularının ele alındığı sunum sonrasında okul öğrencilerinin hazırladıkları su temalı oyun ve gösterileri sergilendi. Sergilenen gösterilerde suyun önemi, su tasarrufu ve gelecekteki çevre konuları gibi önemli maddelere dikkat çekildi. Farkındalık oluşturmak adına işlenen konular çocukların su bilincine sahip olduğunu ortaya koydu.



Etkinlikler sonunda, okul yetkilileri desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletip, TESKİ Genel Müdürlüğü adına Çevre, Koruma ve Kontrol Şube Müdür V. Müjgan Kuru’ya çiçek takdim ettiler.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:28
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