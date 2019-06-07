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TESK Genel Başkanı Palandöken’den kaza uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına karşı vatandaşları uyardı.

07 Haziran 2019 Cuma 09:24
TESK Genel Başkanı Palandöken’den kaza uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına karşı vatandaşları uyardı.


Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününü geride bıraktığımız bu günlerde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 536 kişinin ise yaralandığını belirtti.


Palandöken, “65 kişinin hayatını kaybetmesi ve 536 kişinin de yaralanması tüm uyarı ve alınan önlemlere rağmen oldukça fazla. Normal zamanda trafik kazalarında günlük hayatını kaybedenlerin saylısı 6-7 iken bayram tatillerinde bu sayı 11-12 ye kadar yükselmesi çok acı. Çünkü uyarılardan ve yaşanan olaylardan ders almamakta ısrar ediyoruz. Bayram tatilinin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerimiz tatilin son günlerine denk gelen hafta sonunda evlerine dönerken çok dikkatli olmalı” diye konuştu.


“Tatilin son günü trafik kazası yaşanma riski artıyor”


Ramazan Bayramı tatilinin eve dönüşünde trafik kazası riskine karşı sürücüleri uyaran Palandöken, “Geçmiş yıllarda yaşanan trafik kazalarından ders almalı bayram tatillerinin son günlerinde normal zamanın üzerinde kaza meydana geliyor. Bu bayram geçmiş yıllara göre kaza ortalaması düşük. Şuana kadarki ortalama 10-11 seviyesinde. Bu ortalama sevindirici, ancak yeterli değil” şeklinde konuştu.


Bayramın son günlerinde bu sayının artmasından endişe edildiğini belirten Palandöken, üzücü bir son olmaması için trafikte kurallara harfiyen uyulması ve aşırı hız yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Evlerine dönecek sürücülerimiz son günü beklememeli. Tatilin son günü şehirlerarası yollarda araç sayısı ve trafik normal zamana göre 10 kat artığı için kaza riski yükseliyor. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması ve trafik kazası bilançosunun artmaması için dönüş yolunda kurallara uymak bizim yararımıza olacaktır. Cep telefonunu seyir halinde hayatımızdan çıkarmalı, uykusuz ve yorgun direksiyona çıkmamalı ve sık sık mola verilmeli. Sürücülerimiz direksiyona sinirle değil sevgiyle sarılmalı” ifadelerini kullandı.


“Tedbirler her zaman devam etmeli”


Bayram tatilinde trafikte alınan tedbirlerin yurt genelinde istikrarlı olarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Dini bayramlar hafta sonları ile birleştirilerek uzatıldığında trafik kazaları ile buna bağlı olarak ölü ve yaralı sayısında artış yaşanıyor. Bayramlarda trafikteki araç sayısının 10 kat artması kazalara davetiye çıkarıyor. Böyle günlerde yaşanan trafik kazaları artık kader olmaktan çıkarılmalı. Trafikteki kaza riskini sıfıra indirmek için, bayram trafiğinde alınan tedbirler normal zamanda da istikrarlı bir şekilde devam ettirilmeli. En önemlisi sürücülerimiz trafikte sorun çıkarmadan görevlilere yardım etmeli ve kurallara harfiyen severek uymalılar. Uzun yola çıkan vatandaşlarımız dinlenmeyi ve mola vermeyi kesinlikle ihmal etmemeli. Araç içinde ehliyet sahibi iki kişi dönüşümlü olarak direksiyon başına geçmeli” ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:24
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