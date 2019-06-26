TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yeni toplu konutlarda esnaf unutulmamalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni site yapılaşmalarında küçük esnafa da yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde yeni yaşam alanlarının site kültürüne dönüştüğüne ve her sitede ortalama 500 ile 1000 daire bulunduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde hemen hemen her ilde yaşam ve ikame alanları ferdi konutlardan site kültürüne dönüşmeye başladı. Özellikle şehir dışında kurulan ve en az 3 ile 4 bin kişinin yaşadığı siteler modern hayatın artık vazgeçilmezidir. Üç büyük şehir başta olmak üzere birçok ilde AVM arzı fazlasıyla doyuma ulaştı. Bundan sonra bu alanlarda uzun zamandan beri savunduğumuz küçük esnaf ve sanatkârın içerisinde yer aldığı özellikle şehir merkezinin dışında kurulan toplu yapılar ve sitelerde yaşayan vatandaşlarımız birkaç parça alışveriş için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyor. Bu yüzden sitelerin giriş katlarında bakkal, manav, terzi ve berber gibi esnafımıza da yer verilmeli, yeni yapılarda esnafımız unutulmamalı” diye konuştu.

“Yeni yapılan toplu konut ve sitelerde esnafa da yer verilmeli”

Yeni yapılaşmalarda küçük esnafa yer verilmesinin hem sitede yaşayan insanların faydasına hem de küçük esnaf ve sanatkârların faydasına olacağını ifade eden Palandöken, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız TOKİ kapsamında 2020 yılında 10 bin konut daha yapılacağını açıkladı. Bu yeni yaşam alanlarında küçük esnafa yer verilmesi esnafımız için çok önemlidir. Mahalle aralarına kadar giren zincir marketlere karşı küçük esnafımız için sitelerde bu tür iş yerleri açmak ayakta kalmak adına çok önemli. Yani bir pantolon paçası onarmak için o sitede terziye, insanların tıraş olmaları için berber ve bayan kuaförüne, bakkal gibi iş yerlerine ihtiyaç var. Bu konutlarda yaşayan, özellikle de şehir merkezlerinin dışında oluşacak olan toplu konutlarda yaşayacak olan vatandaşlarımız gıda alışverişi, terzi, kuaför gibi birçok ihtiyaçları için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalabiliyor. Ya da acil bir ihtiyaçta yakınlardaki esnafa ulaşana kadar zaman kaybediyor. Bu nedenle sitelerin içerisinde, merkeze uzak konumdaki konutlarda esnafımıza da yer verilmeli. Manav, terzi, bakkal, berber, kuaför gibi birçok farklı sektörde esnafımızın bulunması vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştıracaktır” şeklinde konuştu.