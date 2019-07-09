0553 313 94 23

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe tabela teşvik edilmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda artan yabancı tabela konusunda tavsiyelerde bulundu.

09 Temmuz 2019 Salı 10:14
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe tabela teşvik edilmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda artan yabancı tabela konusunda tavsiyelerde bulundu. TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkçe tabelaya vergi indirimi, yabancı tabelaya ise vergi artışı yapılmalı" dedi.


Cadde ve sokaklardaki yabancı tabelaların kullanımını önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkçe tabela kullanımını özendirmek için tabelada tamamen Türkçe karakter kullananlara vergi indirimi getirilmeli. Öte yandan tabelada yabancı karakter kullananlardan ise daha fazla vergi alınmalı. Bu sayede Türkçe tabela kullanımı özendirilirken çevremiz de yabancı tabelalardan arınır” dedi.



“Vergi indirimi ile Türkçe tabela kullanımı özendirilmeli”


Son günlerde gündemde olan yabancı tabela kullanımının önüne geçmek için tabelalarda tamamen Türkçe karakterli kelime kullananlara vergi indirimi getirilmesini talep eden Palandöken, “Ülkemizin cadde ve sokaklarındaki çok sayıda iş yerinde yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkat çekmek amacıyla tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Yabancı tabelanın kullanıldığı iş yerlerindeki ürünler sanki daha kaliteliymiş gibi bir imaj sergilenmeye çalışılıyor. Bu da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. Markalaşmanın artmasına katkıda bulunmak için yerli tabela kullanımını özendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"70 milyon turist hedefine ulaşmak önemli”


Ayrıca turizmdeki 70 milyon turist hedefini yakalayabilmemiz için de Türkçe tabela kullanımının büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, “Tüm iş yerlerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödüyor. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara tabela vergisinde indirim yapılır, yabancı karakter kullananların ise vergi oranı artırılırsa iş yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçebilir. Vergi indirimi ile Türkçe tabela kullanımını özendirirken, yabancı tabelalara uygulanacak vergi artışı ile de yabancı tabela kullanımı azaltılmalı. Aksi halde turizmde 70 milyon hedefine ulaşamayız. En önemlisi para bırakan ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan turistleri de kaçırırsak o zaman son pişmanlık fayda etmez” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:14
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Sokağın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında başvurular sona erdi
    1. “Sokağın Enerjisi” fotoğraf..
    2. Ankara’da tatil kampları için..
    3. National Geographic giyim koleksiyonu..
    4. İş Kulübünde eğitimler devam ediyor
    5. Didim’de hırsızlık şüphelileri..
    6. İzmir’in göbeğinde çöp dağları
    7. Serena Williams'a Wimbledon'da para..
    8. ABD, Çin’e rağmen Tayvan’a 2.2 milyar..
    9. Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu
    10. (Özel) 15 Temmuz Şehidi Cennet..
    11. Babacan’a “bu çocuk da kim” diyenler,..
    12. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    13. BİLFEN Yayın Grubu’ndan yeni..
    14. Kendeks ile ekonomiye Katma değer!..
    15. Küçük göğüs kadınlarda özgüveni..
    16. Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy..
    17. Aydın’da sahte bahis operasyonu
    18. Kaş sokakları rengarenk
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu..
    20. Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
    21. Başkan Büyükakın, projelerde aksama..
    22. Gram altın 256,8 lira seviyelerinde
    23. Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp..
    24. Özel bireyler özel günlerinde..
    25. Boğaziçi’nde mezuniyet için 152’nci..
    26. Ürdünlü aile ölümden döndü
    27. CİSAD üyelerinden mağarada keşif..
    28. Kooperatifle girdikleri evin maliyeti..
    29. Gazişehir Gaziantep Jefferson’la..
    30. Premier Lig 2019-2020 sezonu ne zaman..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti