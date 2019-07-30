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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep artınca hava ve kara yolu biletleri uçtu”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli.

30 Temmuz 2019 Salı 10:12
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep artınca hava ve kara yolu biletleri uçtu”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için belirlenen tavan fiyat uygulaması delinmemeli” dedi.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların memleketine ve tatile gitmesini fırsata çevirenlerin yine sahneye çıktığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı öncesinde hava ve kara yolculuklarının artmasıyla birlikte bilet fiyatları cep yakıyor. Yaz tatilinin de Kurban Bayramı’na denk gelmesiyle artan bilet talebi, bilet fiyatlarını normal zamanın iki-üç katına çıkardı. Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için belirlenen tavan fiyat uygulaması delinmemeli” diye konuştu.



“Yolculuk yapacak olan vatandaşlar mağdur olmasın”


Kurban Bayramı’nda hava ve kara yolu ile yolculuk yapacak olan vatandaşların mağdur olmaması için biletlerdeki tavan fiyat uygulamasının delinmemesi gerektiğini belirten Palandöken, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bayram ve tatil günlerinde bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için 2013’te hayata geçirilen tavan fiyat uygulaması maalesef uygulanmıyor. Özel günlerde talep yoğunluğu olduğu zaman tavan fiyat uygulaması deliniyor. Tavan fiyatı 352 TL olarak belirlenmişken yurt içindeki bazı bölgelerde ekonomi sınıflı aktarmalı uçuşların bilet fiyatı 900 TL’yi buluyor. Bunun üstüne bir de hava yolu şirketleri tavan fiyatın artırılmasını talep ediyor. Bu uygulama zaten özel günlerde hayata geçirilmezken bir de üzerine artırılması doğru değil” diye konuştu.



“Tavan fiyatı kadar taban fiyatı da önemli”


Tavan fiyatı uygulaması kadar taban fiyatının da önemli olduğuna değinen Palandöken, “Talep artışında fiyatları 2-3 kat artıran bazı hava yolu firmaları, belli dönemlerde ise neredeyse otobüs bileti fiyatına bilet satıyor. Tavan fiyatı delmek ne kadar yanlışsa taban fiyatı delmek de yanlış. Çünkü bu kez otobüsçüler üzerinde haksız rekabet oluşuyor. Hava ve karayolundaki bilet fiyatlarının normalleşmesi için, belirlenen tavan ve taban fiyat uygulaması her dönem zorunlu olmalı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak seyahat ettiği zamanlarda bilet fiyatları dönemsel değil sistematik olmalı. Talep artışında fiyatları şişirmek yerine ek seferler konularak makul fiyatlar belirlenmeli. İstisnasız olarak belirlenen taban ve tavan fiyat uygulamasına tüm firmalar uymalı. Vatandaşlarımız ise artan bilet fiyatları karşısında ucuz ve korsan firmalar yerine köklü, bilinir firmalarla seyahat etmeli. Şehirlerarası yolculuklarda bilet alırken yolculuk yapacak kişinin TC Kimlik numarası, ismi, soy ismi ve koltuk numarası biletin üzerinde yazılı olmalı. Olası bir kaza durumunda kişinin hangi koltukta oturduğunun tespit edilmesi ve mağduriyetlerin engellenmesi için bu bilgiler mutlaka kontrol edilmeli” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:12
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